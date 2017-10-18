Евролига снова в Мытищах. «Химки» против легенды

Источник: Спорт-Экспресс

Дебют желто-синих в главном континентальном турнире прошел на ура и приятно удивил всех, кто приехал на прошлой неделе на «Арену Мытищи» — хотя здесь никогда не игрались баскетбольные матчи высокого уровня, «Химкам» с первой попытки удалось собрать аншлаг. Предматчевое шоу, развлечения для зрителей, игра — все прошло на самом высоком уровне. Результат оказался под стать.

— Могу сказать, что мы почти все лето очень серьезно готовились, — сказал «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Я как руководитель клуба уделил максимальное внимание рекламе, маркетингу, привлечению болельщиков на игры. И я доволен, что это дало результат. Благодарен болельщикам, которые пришли поддержать нас, — и из Химок, и из Мытищ, и из других мест Подмосковья, и из Москвы. Они помогли нам обыграть чемпиона Испании «Валенсию» и показали, что баскетбол им интересен.

— Чего ждете от второго матча?

— Матч открытия сезона прошел на отлично. Задача, которая теперь стоит перед менеджментом клуба, поддержать этот тренд. Думаю, нам в этом поможет и второй соперник — «Жальгирис» известен еще с советских времен, у команды хороший состав, отличный молодой тренер. Конечно, мы будем стараться постоянно предлагать болельщикам что-то новое — шоу-программа, конкурсы, выступления группы поддержки. Не буду раскрывать всех секретов, просто попрошу болельщиков приехать и увидеть все своими глазами.

Действительно, хорошо известный всем любителям баскетбола «Жальгирис» можно без преувеличения назвать европейским топ-клубом. Соперничество литовцев с ЦСКА в чемпионате СССР до сих пор помнят даже те, кто не видел те игры своими глазами. Сейчас команда из Каунаса — один из постоянных членов Евролиги, и победы у игроков «Жальгириса» в ДНК со времен Арвидаса Сабониса, Римаса Куртинайтиса, Шарунаса Марчюлениса и других великих игроков. Бело-зеленые 20 раз выигрывали национальный чемпионат, а 1999 году стали сильнейшим клубом Европы.