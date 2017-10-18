Евролига снова в Мытищах. «Химки» против легенды
«Химки» продолжают писать историю подмосковного баскетбола в Евролиге — в пятницу, 20 октября, в 20.00
«Химки» продолжают писать историю подмосковного баскетбола в Евролиге — в пятницу, 20 октября, в 20.00
Дебют
— Могу сказать, что мы почти все лето очень серьезно готовились, — сказал «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Я как руководитель клуба уделил максимальное внимание рекламе, маркетингу, привлечению болельщиков на игры. И я доволен, что это дало результат. Благодарен болельщикам, которые пришли поддержать нас, — и из Химок, и из Мытищ, и из других мест Подмосковья, и из Москвы. Они помогли нам обыграть чемпиона Испании «Валенсию» и показали, что баскетбол им интересен.
— Чего ждете от второго матча?
— Матч открытия сезона прошел на отлично. Задача, которая теперь стоит перед менеджментом клуба, поддержать этот тренд. Думаю, нам в этом поможет и второй соперник — «Жальгирис» известен еще с советских времен, у команды хороший состав, отличный молодой тренер. Конечно, мы будем стараться постоянно предлагать болельщикам
Действительно, хорошо известный всем любителям баскетбола «Жальгирис» можно без преувеличения назвать европейским
И сейчас «Жальгирис» обладает очень солидным подбором игроков, хотя прошлым летом они потеряли, например, ушедшего в ЦСКА Лео Вестерманна и перебравшегося в «Панатинаикос» Лукаса Лекавичюса. Среди нынешних лидеров команды можно отметить форвардов Паулюса Янкунаса и Эдгараса Улановаса. Место разыгрывающего занял игрок сборной Сербии Василье Мичич, из петербургского «Зенита» перешел еще один форвард Аарон Уайт, а из НБА приехал француз Аксель Тупан. В первом туре литовцы на своей площадке обыграли «Црвену звезду» и едут в Подмосковье с намерением дать бой Алексею Шведу и компании.