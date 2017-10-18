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22:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» победил берлинскую «Альбу» в домашнем матче Кубка Европы

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» на своем паркете нанесли поражение берлинской «Альбе» в матче группового этапа Кубка Европы.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы С, прошедшая в Краснодаре в среду, завершилась победой хозяев со счетом 75:59 (15:19, 19:11, 25:12, 16:17). Самыми результативными в составе победителей стали Крис Бэбб (20 очков) и Джо Рэгланд (18 очков).

Следующий матч «Локомотив-Кубань», одержавший две победы в двух стартовых играх турнира, проведет 24 октября на выезде против литовского клуба «Летувос Ритас».

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