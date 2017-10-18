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«Локомотив-Кубань» победил берлинскую «Альбу» в домашнем матче Кубка Европы
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча группы С, прошедшая в Краснодаре в среду, завершилась победой хозяев со счетом 75:59 (15:19, 19:11, 25:12, 16:17). Самыми результативными в составе победителей стали Крис Бэбб (20 очков) и Джо Рэгланд (18 очков).
Следующий матч «Локомотив-Кубань», одержавший две победы в двух стартовых играх турнира, проведет 24 октября на выезде против литовского клуба «Летувос Ритас».