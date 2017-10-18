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22:14 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» победили польскую «Вислу» в выездном матче Евролиги

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» нанесли гостевое поражение краковской «Висле» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в польском Кракове, завершилась со счетом 63:58 (14:13, 21:14, 13:15, 15:16) в пользу российской команды. В составе победительниц самой результативной стала Эмма Кэннон, набравшая 24 очка.

В следующем матче 25 октября «Надежда» примет итальянский «Скио».

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