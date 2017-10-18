"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
Баскетболистки «Надежды» победили польскую «Вислу» в выездном матче Евролиги
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в польском Кракове, завершилась со счетом 63:58 (14:13, 21:14, 13:15, 15:16) в пользу российской команды. В составе победительниц самой результативной стала Эмма Кэннон, набравшая 24 очка.
В следующем матче 25 октября «Надежда» примет итальянский «Скио».