Баскетболистки курского «Динамо» победили «Вильнёв-д’Аск» в матче Евролиги

Встреча группы A, прошедшая в среду в Курске, завершилась со счетом 83:68 (23:9, 28:27, 14:21, 18:11) в пользу «Динамо». В составе победительниц 18 очков набрала Энджел Маккатри, по дабл-даблу сделали Мария Вадеева (16 баллов, 10 подборов) и Соня Петрович (12 очков, 10 подборов и 6 передач).