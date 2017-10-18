"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
Баскетболистки курского «Динамо» победили «Вильнёв-д’Аск» в матче Евролиги
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча группы A, прошедшая в среду в Курске, завершилась со счетом 83:68 (23:9, 28:27, 14:21, 18:11) в пользу «Динамо». В составе победительниц 18 очков набрала Энджел Маккатри, по
В следующем матче Евролиги «Динамо» 25 октября сыграет в гостях с венгерским клубом «Шопрон».