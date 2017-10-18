УНИКС одержал волевую победу над командой «Леваллуа» в Еврокубке

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой команды Клемен Препелич, в его активе 21 очко. У хозяев площадки больше всех очков набрал Джамар Смит — 18.

Стоит отметить, что после второй четверти казанская команда проигрывала со счетом 34:46.