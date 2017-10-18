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УНИКС одержал волевую победу над командой «Леваллуа» в Еврокубке
В матче Еврокубка казанский УНИКС обыграл команду «Леваллуа» со счетом 76:68 (16:22, 18:24, 23:6, 19:66).
В матче Еврокубка казанский УНИКС обыграл команду «Леваллуа» со счетом 76:68 (16:22, 18:24, 23:6, 19:66).
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостевой команды Клемен Препелич, в его активе 21 очко. У хозяев площадки больше всех очков набрал Джамар Смит — 18.
Стоит отметить, что после второй четверти казанская команда проигрывала со счетом 34:46.
В следующем матче УНИКС 25 октября на выезде сыграет с «Дарюшшафакой». а «Леваллуа» в этот же день примет «Торино».