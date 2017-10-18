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20:34 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Автодора» начали групповой этап Кубка Европы FIBA с победы

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли датский клуб «Баккен Беарз» в своем стартовом матче на групповом этапе Кубка Европы FIBA.

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Саратове, завершилась со счетом 76:73 (21:16, 22:20, 10:18, 23:19) в пользу хозяев паркета.

В составе победителей самым результативным стал Коти Кларк, набравший 24 очка. Гостям наибольшее количество очков принес Девон Акун-Перселл — 17, дабл-дабл оформил Тони Бишоп (15 очков + 11 подборов).

В следующем матче 24 октября «Автодор» на выезде сыграет с литовским клубом «Невежис».

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