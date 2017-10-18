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Баскетболисты «Автодора» начали групповой этап Кубка Европы FIBA с победы
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Саратове, завершилась со счетом 76:73 (21:16, 22:20, 10:18, 23:19) в пользу хозяев паркета.
В составе победителей самым результативным стал Коти Кларк, набравший 24 очка. Гостям наибольшее количество очков принес Девон
В следующем матче 24 октября «Автодор» на выезде сыграет с литовским клубом «Невежис».