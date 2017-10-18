Минские «Цмокi» с поражения стартовали в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

В стартовом поединке квартета F чемпионы Беларуси уступили в Минске гостям из бельгийского клуба «Шарлеруа» со счетом 76:78 (19:12, 23:21, 19:22, 15:23). Хозяева неплохо провели первую половину встречи, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 9 очков. После возобновления игры гости стали действовать более агрессивно и в четвертой четверти сумели не только догнать соперников, но и выйти вперед — 64:63. «Драконы» тут же перехватили инициативу и снова были впереди, но несколько ошибок в атаке и обороне в самой концовке не позволили команде Александра Крутикова добиться успеха. В итоге обидное поражение с разницей в два балла. Самым результативным в составе минчан стал Никита Мещеряков, набравший 16 очков.