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20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» с поражения стартовали в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» неудачно начали выступление в групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке квартета F чемпионы Беларуси уступили в Минске гостям из бельгийского клуба «Шарлеруа» со счетом 76:78 (19:12, 23:21, 19:22, 15:23). Хозяева неплохо провели первую половину встречи, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 9 очков. После возобновления игры гости стали действовать более агрессивно и в четвертой четверти сумели не только догнать соперников, но и выйти вперед — 64:63. «Драконы» тут же перехватили инициативу и снова были впереди, но несколько ошибок в атаке и обороне в самой концовке не позволили команде Александра Крутикова добиться успеха. В итоге обидное поражение с разницей в два балла. Самым результативным в составе минчан стал Никита Мещеряков, набравший 16 очков.

Следующий матч в этом турнире подопечные Александра Крутикова проведут 25 октября в гостях у израильского клуба «Бней Герцлия», который сегодня играет на выезде против венгерской «Альбы». Во второй групповой раунд выйдут по две лучшие команды из 8 предварительных групп.

Перед вторым туром Кубка ФИБА-Европа минские «драконы» 22 октября примут на своей арене казахстанскую «Астану» в матче Единой лиги ВТБ. В двух стартовых турах этих соревнований «Цмокам» пришлось сыграть в гостях у двух лучших клубов прошлого сезона. Сначала минчане уступили вице-чемпионам подмосковным «Химкам» — 55:83, а затем проиграли победителю «банковского» турнира московскому ЦСКА — 54:90.

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