Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах0
Атлетико0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада0
Слован0
Хоккей. КХЛ
буллиты
Куньлунь0
Трактор0
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра2
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
ЦСКА7
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.10
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шахматист победил в сеансе игры вслепую на 24 досках
РФС объяснил, почему Россия опускается всё ниже в рейтинге ФИФА
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Минстрой назвал регионы, которые не готовы к зиме
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
18:37 (мск), источник: Советский спорт

Серхио Родригес: Запомню матч с «Реалом» навсегда

Защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

«У меня очень много добрых воспоминаний об этой арене, будет немного странно выйти на нее не в форме «Реала» или сборной Испании. Но я по-настоящему счастлив здесь, в ЦСКА, и с нетерпением жду игры в Palacio, перед глазами мадридских болельщиков.

Верю, что запомню этот матч навсегда. «Реал» — классная команда, большинство игроков долгое время играют вместе под руководством отличного тренера Пабло Ласо.

Они знают, как действовать вместе. Нужно быть собранными с первых минут, постараться воспользоваться своими преимуществами, — приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА.

 Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Взрослые игры для Медведевой и компании
Стали известны сроки восстановления Самедова
Шахматист победил в сеансе игры вслепую на 24 досках
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей
ЦСКА заинтересован в переходе форварда «Црвены Звезды»
Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь