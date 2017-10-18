Серхио Родригес: Запомню матч с «Реалом» навсегда

«У меня очень много добрых воспоминаний об этой арене, будет немного странно выйти на нее не в форме «Реала» или сборной Испании. Но я по-настоящему счастлив здесь, в ЦСКА, и с нетерпением жду игры в Palacio, перед глазами мадридских болельщиков.