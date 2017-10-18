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Серхио Родригес: Запомню матч с «Реалом» навсегда
Защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.
Защитник баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.
«У меня очень много добрых воспоминаний об этой арене, будет немного странно выйти на нее не в форме «Реала» или сборной Испании. Но я
Верю, что запомню этот матч навсегда. «Реал» — классная команда, большинство игроков долгое время играют вместе под руководством отличного тренера Пабло Ласо.
Они знают, как действовать вместе. Нужно быть собранными с первых минут, постараться воспользоваться своими преимуществами, — приводит слова Родригеса официальный сайт ЦСКА.