Димитрис Итудис: C «Реалом» будет тяжелая встреча, настоящая битва
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.
«Нам предстоит тяжелый гостевой матч. «Реал» остается практически той же командой на протяжении нескольких лет, делая лишь качественные приобретения. У них выстроена «химия», они показывают хороший, агрессивный баскетбол, на каждой позиции есть по
Это будет тяжелая встреча, настоящая битва. Мы довольны работой на тренировках, и предстоящий матч станет своевременным тестом. В таких встречах нужно старательно играть на протяжении 40 минут, при этом поддерживать сверхмотивацию, находить
Напомним, матч «Реал» — ЦСКА состоится в четверг, 19 октября в Мадриде.