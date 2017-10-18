Димитрис Итудис: C «Реалом» будет тяжелая встреча, настоящая битва

«Нам предстоит тяжелый гостевой матч. «Реал» остается практически той же командой на протяжении нескольких лет, делая лишь качественные приобретения. У них выстроена «химия», они показывают хороший, агрессивный баскетбол, на каждой позиции есть по два-три игрока высокого уровня.

Это будет тяжелая встреча, настоящая битва. Мы довольны работой на тренировках, и предстоящий матч станет своевременным тестом. В таких встречах нужно старательно играть на протяжении 40 минут, при этом поддерживать сверхмотивацию, находить икс-факторы, которые могут принести победу, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.