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18:38 (мск), источник: Советский спорт

Димитрис Итудис: C «Реалом» будет тяжелая встреча, настоящая битва

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис — о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который состоится в рамках Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

«Нам предстоит тяжелый гостевой матч. «Реал» остается практически той же командой на протяжении нескольких лет, делая лишь качественные приобретения. У них выстроена «химия», они показывают хороший, агрессивный баскетбол, на каждой позиции есть по два-три игрока высокого уровня.

Это будет тяжелая встреча, настоящая битва. Мы довольны работой на тренировках, и предстоящий матч станет своевременным тестом. В таких встречах нужно старательно играть на протяжении 40 минут, при этом поддерживать сверхмотивацию, находить икс-факторы, которые могут принести победу, — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч «Реал» — ЦСКА состоится в четверг, 19 октября в Мадриде.

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