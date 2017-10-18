«Енисей» проиграл «Мурсии» в матче баскетбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 18 октября. Российский «Енисей» потерпел поражение от испанской «Мурсии» со счетом 62:68 в домашнем матче второго тура группы A баскетбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 октября. Российский «Енисей» потерпел поражение от испанской «Мурсии» со счетом 62:68 в домашнем матче второго тура группы A баскетбольной Лиги чемпионов.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Мурсии» Алекс Уртасун, набравший 18 очков.
«Енисей» занимает четвертое место с тремя очками, «Мурсия» — третье с четырьмя.
В следующем матче 24 октября «Енисей» сыграет в гостях с клубом чемпионата Франции «Монако». «Мурсия» 25 октября примет итальянское «Динамо» (Сассари).
Лига чемпионов FIBA — третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский «Тенерифе», второе место занял турецкий «Банвит», третье — «Монако».