«Енисей» проиграл «Мурсии» в матче баскетбольной Лиги чемпионов

В следующем матче 24 октября «Енисей» сыграет в гостях с клубом чемпионата Франции «Монако». «Мурсия» 25 октября примет итальянское «Динамо» (Сассари).

Лига чемпионов FIBA — третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский «Тенерифе», второе место занял турецкий «Банвит», третье — «Монако».