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Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в Казани в воскресенье, завершилась со счетом 104:78 (30:12, 25:34, 28:18, 21:14) в пользу хозяев, у которых самым результативным стал Мелвин Эджим (19 очков). У «Калева» 17 баллов на счету Бояна Суботича.
УНИКС 21 октября сыграет в гостях с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», «Калев» 23-го примет пермскую «Парму».