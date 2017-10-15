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Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Казанский УНИКС нанес поражение эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Казани в воскресенье, завершилась со счетом 104:78 (30:12, 25:34, 28:18, 21:14) в пользу хозяев, у которых самым результативным стал Мелвин Эджим (19 очков). У «Калева» 17 баллов на счету Бояна Суботича.

УНИКС 21 октября сыграет в гостях с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», «Калев» 23-го примет пермскую «Парму».

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