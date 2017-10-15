Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Казани в воскресенье, завершилась со счетом 104:78 (30:12, 25:34, 28:18, 21:14) в пользу хозяев, у которых самым результативным стал Мелвин Эджим (19 очков). У «Калева» 17 баллов на счету Бояна Суботича.