«Нижний Новгород» переиграл ВЭФ с разницей «+16»

Нижегородцы не очень хорошо начали матч, уступив в первой четверти со счётом 15:20, однако уже во втором игровом отрезке взяли нити игры в свои руки, до финальной сирены так и не выпустив их. В итоге подопечные Зорана Лукича отпраздновали победу со счётом 80:64 (15:20, 19:16, 20:12, 26:16).



Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Нижнего Новгорода» Стеван Еловац, набравший 16 очков и совершивший 8 подборов. В составе ВЭФа отличился Марекс Мейерис — на его счету 15 очков и 5 подборов. Следующую встречу рижане проведут с санкт-петербургским «Зенитом» 22 октября в гостях. «Нижний Новгород» же в следующем туре отправится в гости к «Енисею».