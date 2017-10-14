Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
Пьер Джексон признан MVP первого раунда Евролиги
Защитник «Маккаби» из
Защитник «Маккаби» из
Об этом было объявлено на официальном сайте турнира.
Джексон помог своей команде одержать победу в гостевом матче с «Бамбергом» (88:71), набрав 27 очков, отдав девять результативных передач, собрав семь подборов и совершив два перехвата.
В тройку лучших также попали защитник «Реала» Лука Дончич и центровой «Барселоны» Кевин Серафен.