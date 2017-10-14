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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Пьер Джексон признан MVP первого раунда Евролиги

Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Пьер Джексон признан самым ценным игроком первого раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Об этом было объявлено на официальном сайте турнира.

Джексон помог своей команде одержать победу в гостевом матче с «Бамбергом» (88:71), набрав 27 очков, отдав девять результативных передач, собрав семь подборов и совершив два перехвата.

В тройку лучших также попали защитник «Реала» Лука Дончич и центровой «Барселоны» Кевин Серафен.

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