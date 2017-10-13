Дебют на пятерку. «Химки» победили «Валенсию»
Подмосковные «Химки» в стартовом матче нового сезона Евролиги на заполненной арене в Мытищах с разницей в пять очков обыграли чемпиона Испании «Валенсию» — 75:70.
Подмосковные «Химки» в стартовом матче нового сезона Евролиги на заполненной арене в Мытищах с разницей в пять очков обыграли чемпиона Испании «Валенсию» — 75:70.
Антон БАБОШИН
из Мытищ
Час до начала исторического матча для баскетбольных «Химок» и особенно «Арены Мытищи», на которой в нынешнем евросезоне
ДОМ, НОВЫЙ ДОМ
Внутри арены пока еще неторопливо прогуливаются болельщики в
Вполне объяснимое предстартовое волнение перед этим матчем испытывали не только баскетболисты «Химок», но и весь персонал клуба — ведь им в пятницу вечером, когда большинство людей начинает заслуженный отдых после рабочей недели, предстояло напряженно трудиться, обкатывая новую арену. На которой раньше никогда не играли в баскетбол. Наверное, следует напомнить, как именно
— Так как мы представляем Московскую область, то просмотрели все арены, которые есть в Подмосковье и подходят под регламент, — говорил в интервью «СЭ» генеральный директор клуба Павел Астахов. — Остановились на ледовой арене, на которой в свое время играл в КХЛ «Атлант». Подчеркну, что это вынужденный для нас вариант — мы бы с удовольствием остались играть в Химках.
Впрочем, не бывает худа без добра. При всем уважении к дворцам в Балашихе и Подольске, семитысячник в Мытищах — отличный вариант, лучший из возможных. Современная арена несколько лет принимала хоккейные матчи КХЛ, а значит, располагает всем необходимой инфраструктурой и готова принимать соревнования самого высокого уровня. А местные болельщики, на которых тоже очень рассчитывают в «Химках», привыкли заполнять трибуны и соскучились по зрелищам. И даже клубные цвета «Атланта», который до сих пор в городе помнят и любят, совпадают с химкинскими —
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
За пару недель до старта Евролиги в Мытищах уже в тестовом варианте был уложен паркет, и на арене побывала инспекционная комиссия, которая подтвердила — здесь можно проводить матчи. С тех пор в клубе не переставали трудиться над подготовкой в ежедневном режиме. Но, наверное, не секрет, что перед игрой были опасения по поводу посещаемости — баскетбол для Мытищ в определенной степени диковинка. Пойдут ли люди, поедут ли болельщики из Химок?
Чтобы развеять пессимизм, достаточно было спуститься в холл минут за 40 до стартового вбрасывания. Там бурлила толпа в ожидании начала, тогда как достаточное количество зрителей еще стояли в очереди на вход. Несмотря на огромное количество способов провести вечер пятницы, традиционные в это время пробки на выезд из столицы и на кольцевой дороге, болельщики не пропустили дебют «Химок» в Евролиге. Как удалось узнать, на «Мытищи Арене» были и преданные фанаты клуба, и местные жители, и москвичи. Клуб, как и обещал, помог добраться поклонникам до места, пустив автобусы и из Химок, и от метро.
Не обманули организаторы и в остальных обещаниях — перед матчем любому из зрителей можно было найти чем заняться. В этом можно было убедиться, просто прогулявшись под трибунами.
На уровне было и предматчевое шоу, и игры во время матча — вот тут удалось в полной мере использовать все возможности «Мытищи Арены» — свет, спецэффекты, видеокуб. Болельщики, поначалу с недоумением взиравшие на KissCam или DanceCam, быстро втянулись и начали зажигательно танцевать и одаривать свои половинки поцелуями. К середине матча могло показаться, что в баскетбол в Мытищах играют уже не первый сезон. Уже понятно, что Евролига в Подмосковье — это всерьез. На трибунах, кстати, в итоге собрались шесть с половиной тысяч зрителей — почти аншлаг и очень серьезная цифра.
С МЕСТА В КАРЬЕР
Но главное, за чем болельщики пришли в этот вечер на «Арену Мытищи»,
С чем же «Химки» подошли к первому матчу в турнире, который за время их отсутствия приобрел непривычные для клуба очертания — с длинным регулярным чемпионатом вместо групповых этапов? После масштабной летней селекции, которая завершилась лишь за несколько дней до начала нового сезона с приобретением пятого номера драфта НБА-2012 Томаса Робинсона, ожидалось, что команде понадобится определенное время, чтобы сыграться и познакомиться с системой нового главного тренера Георгиоса Барцокаса. Тем более что лидер команды Алексей Швед вместе с Андреем Зубковым полностью пропустили летний этап подготовки, участвуя в Евробаскете.
Но
— Барцокасу и команде нужно продолжать знакомиться друг с другом, — сказал «СЭ» после выезда в Прибалтику Астахов. — Выполнять то, что было запланировано, и постепенно мы превратимся в команду, которая может претендовать на самые высокие места.
СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
А для того, чтобы создать себе хороший задел на будущее в Евролиге, «Химкам» нужно суметь воспользоваться тем, что календарь позволил им сыграть в начале три матча подряд с соперниками, не входящими в число фаворитов. Не слабыми, таких здесь просто нет. Но и «Валенсия», и «Жальгирис» с «Црвеной Звездой» подмосковной команде вполне по зубам.
Хотя валенсийцы, мало того что действующие чемпионы Испании, так еще и хорошо знают, как побеждать «Химки». Соперники регулярно встречаются в последние годы, и из 10 матчей между ними «Валенсия» взяла верх в четырех. Причем дважды в четвертьфинале Кубка Европы прошлой весной. Многое о команде говорит и то, что в их составе — сразу три игрока сборной Испании. Все эти исходные данные обещали болельщикам увлекательный матч, и они его получили.
В стартовой пятерке «Химок» вышли четыре американца, но главным действующим лицом первой четверти, конечно, был Швед. Он привычно лез вперед и не стеснялся бросать, пусть и не с самым высоким процентом эффективности. Хозяева вообще заметно перебросали «Валенсию» в первые минуты, но при этом по попаданиям был паритет. Например, визави Шведа Эрик Грин реализовал все четыре своих попытки.
Минимальное преимущество
БИТВА УМОВ
Конечно, даже отставая на семь очков к перерыву, «Валенсия» сдаваться не собиралась. Команда Чуса Видорреты перестроилась и «засушила» хозяев почти на четыре минуты игры, совершив рывок 10:0. Причем за этот отрезок «Химки» совершили всего пять бросков и нахватали фолов. Преимущество испанцев, действовавших в эти минуты вдохновенно, достигло пяти очков. Они стали играть более комбинационно, чем хозяева, да еще и выигрывать щит. Встряхнуться
В начале последней четверти хозяева набрали пять очков кряду, причем очень красивый мяч забросил Егор Вяльцев. А затем пошла очень нервная игра — ведь именно в эти моменты решалась судьба встречи. Почти две минуты забить не могла ни одна команда. И в этой психологической битве сильнее оказались «Химки». А роль