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13 октября, источник: Спорт-Экспресс

Дебют на пятерку. «Химки» победили «Валенсию»

Подмосковные «Химки» в стартовом матче нового сезона Евролиги на заполненной арене в Мытищах с разницей в пять очков обыграли чемпиона Испании «Валенсию» — 75:70.

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН
из Мытищ

Час до начала исторического матча для баскетбольных «Химок» и особенно «Арены Мытищи», на которой в нынешнем евросезоне желто-синие будут проводить домашние игры. «Ого, крутые матчи! Какие команды приедут!» — случайные прохожие внимательно изучают афишу на заборе спорткомплекса, на которой изображены логотипы не только новых хозяев и «Валенсии», но еще и «Жальгириса» с «Црвеной Звездой». Похоже, у «Химок» в Мытищах только что появились новые болельщики. Литовцы и сербы приедут сюда через неделю-другую, а пока в гостях — чемпион Испании и старый соперник «Химок».

ДОМ, НОВЫЙ ДОМ

Внутри арены пока еще неторопливо прогуливаются болельщики в желто-синей игровой форме, деловито снуют технические работники с какими-то кабелями наперевес, и разминаются баскетболисты. А в это же время в центре площадки проводят последние репетиции танцоры предматчевого шоу. Все в предвкушении большого события, до которого осталось рукой подать. В Подмосковье вернулась Евролига. И это здорово, ведь помимо традиционной и давно известной площадки у болельщиков теперь есть еще одна, и любой при желании может увидеть каждый из сильнейших клубов старого Света дважды за один сезон.

Вполне объяснимое предстартовое волнение перед этим матчем испытывали не только баскетболисты «Химок», но и весь персонал клуба — ведь им в пятницу вечером, когда большинство людей начинает заслуженный отдых после рабочей недели, предстояло напряженно трудиться, обкатывая новую арену. На которой раньше никогда не играли в баскетбол. Наверное, следует напомнить, как именно желто-синие оказались в Мытищах. Два года назад команда домашние игры Евролиги проводила во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. И за прошедшее время требования к аренам не изменились — Баскетбольный центр Московской области, к которому давно привыкли поклонники «Химок», не может выполнить критерии по вместимости. Поэтому как только клуб гарантировал себе место в главном клубном турнире континента, руководство взялось за поиски нового дома.

— Так как мы представляем Московскую область, то просмотрели все арены, которые есть в Подмосковье и подходят под регламент, — говорил в интервью «СЭ» генеральный директор клуба Павел Астахов. — Остановились на ледовой арене, на которой в свое время играл в КХЛ «Атлант». Подчеркну, что это вынужденный для нас вариант — мы бы с удовольствием остались играть в Химках.

Впрочем, не бывает худа без добра. При всем уважении к дворцам в Балашихе и Подольске, семитысячник в Мытищах — отличный вариант, лучший из возможных. Современная арена несколько лет принимала хоккейные матчи КХЛ, а значит, располагает всем необходимой инфраструктурой и готова принимать соревнования самого высокого уровня. А местные болельщики, на которых тоже очень рассчитывают в «Химках», привыкли заполнять трибуны и соскучились по зрелищам. И даже клубные цвета «Атланта», который до сих пор в городе помнят и любят, совпадают с химкинскими — желто-синими. Чтобы укрепить эту связь, перед началом игры в центральном круге братались два талисмана. Хоккейный медведь обнимал баскетбольного ежика под одобрительный гул болельщиков.

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

За пару недель до старта Евролиги в Мытищах уже в тестовом варианте был уложен паркет, и на арене побывала инспекционная комиссия, которая подтвердила — здесь можно проводить матчи. С тех пор в клубе не переставали трудиться над подготовкой в ежедневном режиме. Но, наверное, не секрет, что перед игрой были опасения по поводу посещаемости — баскетбол для Мытищ в определенной степени диковинка. Пойдут ли люди, поедут ли болельщики из Химок?

Чтобы развеять пессимизм, достаточно было спуститься в холл минут за 40 до стартового вбрасывания. Там бурлила толпа в ожидании начала, тогда как достаточное количество зрителей еще стояли в очереди на вход. Несмотря на огромное количество способов провести вечер пятницы, традиционные в это время пробки на выезд из столицы и на кольцевой дороге, болельщики не пропустили дебют «Химок» в Евролиге. Как удалось узнать, на «Мытищи Арене» были и преданные фанаты клуба, и местные жители, и москвичи. Клуб, как и обещал, помог добраться поклонникам до места, пустив автобусы и из Химок, и от метро.

Не обманули организаторы и в остальных обещаниях — перед матчем любому из зрителей можно было найти чем заняться. В этом можно было убедиться, просто прогулявшись под трибунами. Кто-то решил перекусить, благо выбор достаточный, кто-то приобретал клубную атрибутику. Самые юные болельщики «разогревались» на детской площадке, те, кто немного постарше, — рисовали аквагрим или толпились у игровых автоматов. А вот дедушка глубоко пенсионного возраста отстоял очередь и с азартом бросает резиновый мяч в небольшую корзину. Рядом под зажигательную музыку отплясывают профессиональные танцоры — Евролига это праздник для всех и для каждого.

На уровне было и предматчевое шоу, и игры во время матча — вот тут удалось в полной мере использовать все возможности «Мытищи Арены» — свет, спецэффекты, видеокуб. Болельщики, поначалу с недоумением взиравшие на KissCam или DanceCam, быстро втянулись и начали зажигательно танцевать и одаривать свои половинки поцелуями. К середине матча могло показаться, что в баскетбол в Мытищах играют уже не первый сезон. Уже понятно, что Евролига в Подмосковье — это всерьез. На трибунах, кстати, в итоге собрались шесть с половиной тысяч зрителей — почти аншлаг и очень серьезная цифра.

С МЕСТА В КАРЬЕР

Но главное, за чем болельщики пришли в этот вечер на «Арену Мытищи», все-таки не аквагрим, предматчевые развлечения, яркое шоу или даже выступления группы поддержки, представлявшей обновленную программу. А баскетбол самого высокого на континенте уровня. Какой можно увидеть только в Евролиге.

С чем же «Химки» подошли к первому матчу в турнире, который за время их отсутствия приобрел непривычные для клуба очертания — с длинным регулярным чемпионатом вместо групповых этапов? После масштабной летней селекции, которая завершилась лишь за несколько дней до начала нового сезона с приобретением пятого номера драфта НБА-2012 Томаса Робинсона, ожидалось, что команде понадобится определенное время, чтобы сыграться и познакомиться с системой нового главного тренера Георгиоса Барцокаса. Тем более что лидер команды Алексей Швед вместе с Андреем Зубковым полностью пропустили летний этап подготовки, участвуя в Евробаскете.

Но желто-синие, собравшись в полном составе, взяли с места в карьер. Для начала они выиграли предсезонный Кубок Гомельского, обыграв таких серьезных соперников, как «Панатинаикос» и ЦСКА, до этого семь лет никому не отдававший домашний трофей. А затем более чем уверенно расправились с соперниками по стартовым матчам Единой лиги, разгромив «Цмоки-Минск» дома и рижский ВЭФ на выезде. Причем в Латвии команда выиграла с преимуществом в 40 (!) очков. Хотя на протяжении нескольких последних сезонов «Химки» неизменно буксовали в первых встречах сезона.

— Барцокасу и команде нужно продолжать знакомиться друг с другом, — сказал «СЭ» после выезда в Прибалтику Астахов. — Выполнять то, что было запланировано, и постепенно мы превратимся в команду, которая может претендовать на самые высокие места.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

А для того, чтобы создать себе хороший задел на будущее в Евролиге, «Химкам» нужно суметь воспользоваться тем, что календарь позволил им сыграть в начале три матча подряд с соперниками, не входящими в число фаворитов. Не слабыми, таких здесь просто нет. Но и «Валенсия», и «Жальгирис» с «Црвеной Звездой» подмосковной команде вполне по зубам.

Хотя валенсийцы, мало того что действующие чемпионы Испании, так еще и хорошо знают, как побеждать «Химки». Соперники регулярно встречаются в последние годы, и из 10 матчей между ними «Валенсия» взяла верх в четырех. Причем дважды в четвертьфинале Кубка Европы прошлой весной. Многое о команде говорит и то, что в их составе — сразу три игрока сборной Испании. Все эти исходные данные обещали болельщикам увлекательный матч, и они его получили.

В стартовой пятерке «Химок» вышли четыре американца, но главным действующим лицом первой четверти, конечно, был Швед. Он привычно лез вперед и не стеснялся бросать, пусть и не с самым высоким процентом эффективности. Хозяева вообще заметно перебросали «Валенсию» в первые минуты, но при этом по попаданиям был паритет. Например, визави Шведа Эрик Грин реализовал все четыре своих попытки.

Минимальное преимущество желто-синих сохранялось до середины второй четверти, а затем они совершили рывок. В этом заметно поспособствовал вышедший со скамейки Робинсон, достаточно быстро набравший шесть очков, а также «трехи» Шведа и Малькольма Томаса. Зрители, почувствовавшие вкус классного баскетбола, гнали «Химки» вперед, а валенсийцы под этим давлением дрогнули и начали достаточно часто ошибаться — за одну только вторую четверть испанская команда совершила семь потерь. В обороне очень полезен был Чарльз Дженкинс.

БИТВА УМОВ

Конечно, даже отставая на семь очков к перерыву, «Валенсия» сдаваться не собиралась. Команда Чуса Видорреты перестроилась и «засушила» хозяев почти на четыре минуты игры, совершив рывок 10:0. Причем за этот отрезок «Химки» совершили всего пять бросков и нахватали фолов. Преимущество испанцев, действовавших в эти минуты вдохновенно, достигло пяти очков. Они стали играть более комбинационно, чем хозяева, да еще и выигрывать щит. Встряхнуться желто-синим помог выход Робинсона. Статусный легионер тут же взял несколько важных подборов и стал набирать очки. Кульминацией этого стал эпизод, когда после промаха Шведа со штрафного американец забрал отскок и добавил мяч в корзину — «Химки» набрали три очка за атаку и сравняли счет.

В начале последней четверти хозяева набрали пять очков кряду, причем очень красивый мяч забросил Егор Вяльцев. А затем пошла очень нервная игра — ведь именно в эти моменты решалась судьба встречи. Почти две минуты забить не могла ни одна команда. И в этой психологической битве сильнее оказались «Химки». А роль икс-фактора в последние минуты сыграл Андрей Зубков — на его счету пять очков, три подбора и перехват. Именно «трешка» Зубкова после потери испанцев стала ключевым попаданием всего матча. А в следующей атаке Швед довел преимущество хозяев до девяти очков, и исход игры был почти предрешен.

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