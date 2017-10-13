Аншлаг на трибунах помог «Химкам» победить в Евролиге

Источник: Советский спорт

С самого утра подмосковный город Мытищи окутал густой туман, как на поле после ожесточенного сражения. Но само сражение было намечено только на вечер. Большой спорт возвращается в Мытищи.

После того, как хоккейный клуб «Атлант» пару лет назад прекратил свое существования, в подмосковном городе не осталось зрелищных спортивных мероприятий. В 2005 году на новенькую «Арену Мытищи» переехал из Воскресенска «Химик», а спустя 12 лет на эту же арену переезжает баскетбольный клуб, со схожим названием, «Химки».

Стоит заметить, что БК «Химки» в Мытищах будут принимать лишь матчи Евролиги, а матчи Единой лиги ВТБ будут проходить на своей домашней арене в Химках.

Уже за полтора часа внутри арены редкие болельщики не скучали. На детских и женских щеках появлялся логотип домашней команды благодаря аквагриму, а мужская часть уже стояла в очередях, чтобы закупиться атрибутикой «Химок». За полчаса до стартовой сирены казалось, что зрителей собирается слишком мало. Но на момент стартового вбрасывания первого матча с испанской «Валенсией» трибуны были заполнены уже приблизительно на 70%, а к окончанию первой четверти пустых мест уже практически не было. Несмотря на то, что больше половины болельщиков на трибунах были местными жителями, уже с первых минут химчане чувствовали себя на мытищинской арене как дома.

Громче всех зрители приветствовали действия Алексея Шведа, возможно, отдавая ему должное, за потрясающую игру на недавнем чемпионате Европы. Трибуны, будто всю неделю изучали баскетбольные правила, потому что бурная реакция была не только на забитые броски, но и перехваты, передачи и блокшоты встречались оглушительными овациями.

Трибуны не перестали поддерживать даже после ошеломительного начала третьей четверти, когда «Валенсия» совершила большой рывок. Подмосковные болельщики так погнали своих земляков вперед, что испанцы содрогнулись. Уже к концу четверти «Химки» вновь вышли вперед.