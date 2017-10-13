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21:54 (мск), источник: БЕЛТА

Определились соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в Кубке ФИБА и Балтийской лиге

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в двух международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В розыгрыше Кубка ФИБА-Европы главная команда «драконов» под началом Александра Крутикова сыграет в предварительной группе F вместе с бельгийским «Шарлеруа», израильской «Бней Герцлией» и венгерской «Альбой». Стартовый поединок чемпионы Беларуси проведут в Минске 18 октября против «Шарлеруа».

Резервный состав минской дружины, которым руководит Ростислав Вергун, выступит в розыгрыше Балтийской лиги. В группе А соперниками белорусов будут действующий победитель этого турнира литовский «Витаутас», а также еще один представитель Литвы «Шяуляй», латвийские «Лиепая» и «Юрмала, эстонские клубы «Пярну» и «Рапла». По итогам группового этапа в плей-офф выйдут 4 лучшие команды. Все встречи в группе А минские «Цмокi» проведут на площадках соперников.

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