Определились соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в Кубке ФИБА и Балтийской лиге

В розыгрыше Кубка ФИБА-Европы главная команда «драконов» под началом Александра Крутикова сыграет в предварительной группе F вместе с бельгийским «Шарлеруа», израильской «Бней Герцлией» и венгерской «Альбой». Стартовый поединок чемпионы Беларуси проведут в Минске 18 октября против «Шарлеруа».

Резервный состав минской дружины, которым руководит Ростислав Вергун, выступит в розыгрыше Балтийской лиги. В группе А соперниками белорусов будут действующий победитель этого турнира литовский «Витаутас», а также еще один представитель Литвы «Шяуляй», латвийские «Лиепая» и «Юрмала, эстонские клубы «Пярну» и «Рапла». По итогам группового этапа в плей-офф выйдут 4 лучшие команды. Все встречи в группе А минские «Цмокi» проведут на площадках соперников.