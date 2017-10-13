Определились соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в Кубке ФИБА и Балтийской лиге
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в двух международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все соперники баскетболистов «Цмокi-Мiнск» в двух международных турнирах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В розыгрыше Кубка
Резервный состав минской дружины, которым руководит Ростислав Вергун, выступит в розыгрыше Балтийской лиги. В группе А соперниками белорусов будут действующий победитель этого турнира литовский «Витаутас», а также еще один представитель Литвы «Шяуляй», латвийские «Лиепая» и «Юрмала, эстонские клубы «Пярну» и «Рапла». По итогам группового этапа в