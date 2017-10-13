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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

15 очков Слукаса не помогли «Фенербахче» победить «Уникаху»

Действующий чемпион Евролиги с поражения открыл новый еврокубковый сезон.

Стамбульская команда на выезде уступила «Уникахе». Большую часть матча турецкий коллектив контролировал игру.

На последний перерыв «Фенербахче» ушёл, ведя в счёте — 57:50. Тем не менее провал гостей в заключительном игровом отрезке позволил «Уникахе» добыть победу. За первые 7 минут четвёртой четверти стамбульцы сумели набрать лишь 3 очка, что осложнило для них задачу победить.

Невзирая на то что в дальнейшем им удалось сократить отставание, испанцы всё же одержали победу — 68:67. Отметим, что за 1,5 секунды до финальной сирены «Фенербахче» не реализовал двухочковую попытку.

Самым результативным в составе «Уникахи» стал Георгий Шермадини, набравший 12 очков, у «Фенербахче» — 15 очков в активе Костаса Слукаса.

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