15 очков Слукаса не помогли «Фенербахче» победить «Уникаху»

Стамбульская команда на выезде уступила «Уникахе». Большую часть матча турецкий коллектив контролировал игру.



На последний перерыв «Фенербахче» ушёл, ведя в счёте — 57:50. Тем не менее провал гостей в заключительном игровом отрезке позволил «Уникахе» добыть победу. За первые 7 минут четвёртой четверти стамбульцы сумели набрать лишь 3 очка, что осложнило для них задачу победить.



Невзирая на то что в дальнейшем им удалось сократить отставание, испанцы всё же одержали победу — 68:67. Отметим, что за 1,5 секунды до финальной сирены «Фенербахче» не реализовал двухочковую попытку.



Самым результативным в составе «Уникахи» стал Георгий Шермадини, набравший 12 очков, у «Фенербахче» — 15 очков в активе Костаса Слукаса.