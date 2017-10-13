Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
12.10
Лада0
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
12.10
Трактор2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
12.10
Югра2
Барыс5
Хоккей. КХЛ
12.10
Автомобилист6
Слован3
Хоккей. КХЛ
12.10
Авангард3
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
12.10
Сибирь2
Адмирал4
Все события
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию
СМИ: Чили поедет на ЧМ в случае дисквалификации Колумбии и Перу
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Олимпиакос» победил «Басконию», Принтезис набрал 17 очков

Пирейский «Олимпиакос» победно стартовал в новом сезоне Евролиги. Греческий клуб в домашнем поединке справился с «Басконией».

На протяжении всего поединка подопечные Сферопулоса методично наращивали преимущество в счёте, которое к заключительной четверти составляло 11 очков. В четвёртой десятиминутке «Олимпиакос» позволил гостям выровнять игру на паркете, что никак не могло повлиять на конечный результат.

Итоговая победа пирейцев — 75:64. Самым результативным в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 17 очков. У «Басконии» 13 очков на счету Торнике Шенгелии.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию
СМИ: Чили поедет на ЧМ в случае дисквалификации Колумбии и Перу
Такими их не видели. Радулов, Панарин, Сергачёв и другие в НХЛ
От «-14» до «+9». ЦСКА начал Евролигу с победы
Легенда «ПСЖ» и «Милана» — президент Либерии. Уже вот-вот
Детские бои поставят вне закона? Новый скандал в ММА
Экс-тренер сборной России может возглавить сборную Италии
Спорт-Экспресс
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь