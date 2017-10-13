История, после которой будет тяжело не заплакать.
«Олимпиакос» победил «Басконию», Принтезис набрал 17 очков
Пирейский «Олимпиакос» победно стартовал в новом сезоне Евролиги. Греческий клуб в домашнем поединке справился с «Басконией».
Пирейский «Олимпиакос» победно стартовал в новом сезоне Евролиги. Греческий клуб в домашнем поединке справился с «Басконией».
На протяжении всего поединка подопечные Сферопулоса методично наращивали преимущество в счёте, которое к заключительной четверти составляло 11 очков. В четвёртой десятиминутке «Олимпиакос» позволил гостям выровнять игру на паркете, что никак не могло повлиять на конечный результат.
Итоговая победа пирейцев — 75:64. Самым результативным в составе победителей стал Георгиос Принтезис, набравший 17 очков. У «Басконии» 13 очков на счету Торнике Шенгелии.