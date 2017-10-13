«Олимпиакос» победил «Басконию», Принтезис набрал 17 очков

На протяжении всего поединка подопечные Сферопулоса методично наращивали преимущество в счёте, которое к заключительной четверти составляло 11 очков. В четвёртой десятиминутке «Олимпиакос» позволил гостям выровнять игру на паркете, что никак не могло повлиять на конечный результат.