Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБА

Родригес подписал контракт с ЦСКА в июле, до этого он выступал в клубе НБА «Филадельфия».

«Я давно не играл в Евролиге и рад, что вернулся. Конечно, уровень отличается от НБА, но так как там 82 игры в сезоне, то цена одной отдельно взятой игры здесь гораздо выше. К этому надо быть готовым», — сказал Родригес.

В четверг ЦСКА стартовал с победы в Евролиге, обыграв в Москве итальянский «Милан» — 93:84.