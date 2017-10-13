Родригес: цена одной игры в сезоне Евролиги выше, чем в НБА

Родригес подписал контракт с ЦСКА в июле, до этого он выступал в клубе НБА «Филадельфия».
«Я давно не играл в Евролиге и рад, что вернулся. Конечно, уровень отличается от НБА, но так как там 82 игры в сезоне, то цена одной отдельно взятой игры здесь гораздо выше. К этому надо быть готовым», — сказал Родригес.
В четверг ЦСКА стартовал с победы в Евролиге, обыграв в Москве итальянский «Милан» — 93:84.
«Мы начали очень плохо игру, но и итальянцы играли здорово. Пришлось добавить эмоций, энергии во второй половине, и нам удалось вырвать победу, — сказал Родригес. — То, что случилось в первой половине, станет хорошим уроком для нас. Эта победа очень важна после неудачи в Кубке Гомельского, когда мы уступили “Химкам”. Эта победа придаст психологической уверенности всем».