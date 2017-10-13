От «-14» до «+9». ЦСКА начал Евролигу с победы

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН

из Москвы

ЦСКА — МИЛАН — 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)

В российскую столицу после перерыва длиной в пять месяцев вернулся главный клубный турнир Старого Света. Причем ЦСКА на правах одного из главных фаворитов предстояло сыграть роль забойщика — первые матчи регулярного чемпионата Евролиги начинались одновременно в Стамбуле и на паркете «Мегаспорта», где армейцы принимали итальянский «Милан».

КЕЙРУ И КЕЙРУШ

Рядом с паркетом интервью на камеру давал импозантный седовласый человек. Который вблизи оказался… главным тренером футбольной сборной Ирана Карлушем Кейрушем. Португалец после игры со сборной России в Казани не полетел напрямую домой, а задержался в российской столице. Кстати, он был далеко не единственным небаскетбольным человеком рядом с площадкой — на матче в полном составе присутствовал хоккейный ЦСКА.

А почти однофамилец португальского тренера Виктор Кейру, совсем недавно игравший сам, в этот вечер с микрофоном в руках был на конферансе. Матч предваряла впечатляющая церемония открытия — световое шоу, выступление Полины Гагариной. Выглядящее вполне логичным, если согласиться с тем, что Евролига — это космос.

То, что сезон на самом старте, чувствовалось явственно — вокруг царил приятный ажиотаж, какой бывает только перед началом. Болельщики в армейской атрибутике стали попадаться еще на дальних подступах к арене, а такого длинного списка аккредитованных журналистов не приходилось видеть давно. Не слишком большое количество зрителей на московских играх Евролиги давно стало притчей во языцех, но на сей раз на посещаемость жаловаться не приходилось. Особенно если учесть статус соперника, который явно не входит в число грандов.

КОШКИ-МЫШКИ

А вот со спортивной составляющей у армейцев с самого начала не заладилось. После поражения от «Химок» в финале закрывшего предсезонку Кубка Гомельского красно-синие уже успели побывать на дальнем выезде, начав чемпионат Единой лиги матчами в Красноярске и Астане. И теперь планировали победно дебютировать на европейской арене матчем с соперником, в прошлом розыгрыше «регулярки» занявшим последнее место.

Матч начался с курьеза — соперники с первого раза не смогли разыграть мяч и пришлось повторить стартовое вбрасывание. Из-за этого открывшему счет центровому ЦСКА Кайлу Хайнсу не достались лавры человека, «размочившего сезон» — «Эфес» и «Реал» в параллельной встрече уже успели набрать очки. Но вот дальше армейцам довольно быстро стало не до смеха, потому что они быстро отстали в счете. Миланцы четыре раза попали из-за дуги, причем дважды это сделал бывший игрок ЦСКА Владимир Мицов. Могло показаться, что хозяева в обороне многовато позволяют сопернику, но на самом деле это «Милан» включил в атаке «режим бога» — у них залетали самые невероятные мячи. По итогам первой четверти ЦСКА уступал итальянцам с разницей в 14 очков…