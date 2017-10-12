«Реал» обыграл «Анадолу Эфес», Дончич набрал 27 очков

Уже в первой четверти «Реал» ушёл в отрыв на 9 очков. Во второй и третьей четверти на паркете шла равная борьба, и хозяевам удалось немного сократить отставание. Перед заключительным игровым отрезком мадридцы вели в счёте 62:56.