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12 октября, источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Анадолу Эфес», Дончич набрал 27 очков

Мадридский «Реал» с победы стартовал в новом регулярном чемпионате Евролиги.

Испанцы на выезде справились с «Анадолу Эфес».

Уже в первой четверти «Реал» ушёл в отрыв на 9 очков. Во второй и третьей четверти на паркете шла равная борьба, и хозяевам удалось немного сократить отставание. Перед заключительным игровым отрезком мадридцы вели в счёте 62:56.

В последней же десятиминутке гости увеличили преимущество, оформив уверенную победу — 88:74. Самым результативным в составе «Реала» стал Лука Дончич, набравший 27 очков, У «Анадолу Эфес» 26 очков в активе Эрика Макколума.

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