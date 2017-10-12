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15:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Поражение: БК «Надежда» не смог пересечь границу с Турцией в полном составе

Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» стартовал в Евролиге с поражения. Разрыв с турецкими спортсменками составил всего 6 очков. Соцсети бурлят по поводу запрета на въезд двум легионерам оренбургского клуба. Болельщики считают, что результат игры достойный.

Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» провёл первую игру в рамках Евролиги в Турции. Первый матч обернулся поражением для оренбурженок. Турецкие спортсменки «Фенербахче» одержали победу. Разрыв составил шесть очков — 61:67, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в БК «Надежда».

Между тем, стоит отметить, что оренбургский клуб прибыл в Турцию на соревнования в усечённом составе. Спортсменки лишились двух ключевых игроков. Турецкие власти запретили въезд в страну американкам Эмме Кэннон и Брионне Джонс. Официальный повод — резко ухудшившиеся отношения Турции и США. Директор клуба Олег Храмкин назвал произошедшее форменным беспределом. В матче также не участвовала Алекс Бентли, получившая травму 8 октября во время игры с московским МБА.

В Стамбул в итоге прибыли восемь игроков оренбургской команды. Однако на площадку вышло семь игроков. Приходится лишь удивляться, как практически без замены оренбургская команда смогла в отдельные периоды вести счёт и уступить в итоге всего шесть очков противнику. В соцсетях пользователи считают, что «Надежда» показала достойный результат.

Добавим, последний раз между собой оренбургская и оренбургская команды встречались в апреле 2016 года. Тогда «Надежда» переиграла «Фенербахче» в гостях со счетом 74:68. Всего же история личных взаимоотношений российского и турецкого клубов насчитывает девять матчей: трижды успех праздновали желто-бордовые, шесть раз удача сопутствовала команде Стамбула.

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