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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швед и еще три причины поехать на Евролигу в Мытищи

В пятницу подмосковные «Химки», вернувшиеся в Евролигу, примут старт в новом розыгрыше турнира домашним матчем с испанской «Валенсией» на «Арене Мытищи». «СЭ» объясняет, почему этот матч не стоит пропускать.

Источник: Спорт-Экспресс

ШВЕД — СУПЕРСТАР

Одно из самых ожидаемых событий в европейском баскетболе нынешней осенью — возвращение в сильнейший клубный турнир Старого Света Алексея Шведа. Лидер «Химок» и без того считался звездой континентального масштаба, а за последние несколько месяцев только упрочил свое реноме. Сначала он втащил желто-синих в Евролигу, когда они «горели» 0:2 «Зениту» в полуфинальной серии Единой лиги. Не то чтобы в одиночку, но решающий вклад в итоговый успех команды внес именно Швед. А затем в составе сборной России провел отличный Евробаскет — парни Сергея Базаревича удивили многих, а Алексей был в центре внимания и заслуженно вошел в символическую пятерку лучших игроков турнира.

И теперь все предвкушают старт «Химок» в Евролиге и ожидают от их лидера фееричной игры, к которой он уже успел приучить болельщиков. Состав подмосковного клуба заметно обновился, но роль Шведа по-прежнему сомнению не подлежит. Он диктует вектор развития атак команды и ему принадлежит право решающего броска. Пропустить первый матч звездного защитника в новом сезоне такого турнира — сродни преступлению.

ПОКА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Но не Шведом единым живы «Химки» — под управлением известного греческого тренера Георгиоса Барцокаса клуб летом приобрел с десяток квалифицированных новобранцев. И на фоне таких перемен удачно стартовал в Единой лиге. Российским болельщикам были хорошо известны Андрей Зубков, Стефан Маркович и Тайлер Ханикатт, уже игравший за подмосковную команду. А на что способны другие приобретения, уже можно было убедиться на старте сезона.

Например, Гилл набросал 23 очка ЦСКА в победном финале Кубка Гомельского. Дженкинс за два матча Единой лиги забил семь из восьми «трех», Андерсон отгрузил 24 очка рижскому ВЭФу. Кстати, в понедельник за желто-синих дебютировал их самый звездный новичок — Робинсон. Пятый выбор драфта-2012 провел более 300 матчей в НБА, а в игре с рижанами успел набрать шесть очков и отметиться красивым алле-упом. Как результат — вслед за победой в финале московского предсезонного турнира «Химки» дважды очень уверенно победили на внутренней арене с общей разницей «+68» и теперь готовы показать свою силу всей Европе.

В ГОСТЯХ — ЧЕМПИОН ИСПАНИИ

Но и «Валенсия» не так проста. Из-за обилия испанских топ-клубов в Европе ее, быть может, не воспринимают так серьезно, как «Реал», «Барселону» или «Басконию», но ведь именно валенсийцы являются действующими чемпионами страны.

Концовка прошлого сезона вообще вышла для команды выдающейся — первый национальный титул и выход в финал Кубка Европы. Этот трофей «Валенсия» брала трижды, но на этот раз уступила «Уникахе». Зато в первом раунде плей-офф были пройдены «Химки», с которыми валенсийцы регулярно встречаются на европейской арене. И теперь подмосковные баскетболисты на своей площадке нацелены на реванш.

Хотя сказать проще, чем сделать — чемпионами Испании просто так не становятся. В составе «Валенсии» три игрока национальной сборной — Састре, Сан-Эметерио и Вивас. А также отличный черногорский центровой Дублевич, бельгийский снайпер ван Россом, обладающие опытом игры в НБА Грин и немец Пляйс, канадец Дорнекамп. Игра обещает быть очень интересной.

SHOW MUST GO ON

В том, что в день первого матча «Химок» в Мытищах все будет организовано по высшему разряду, уверен генеральный директор клуба Павел Астахов. Удачный старт сезона настраивает на положительный лад, но Евролига — совсем другой уровень. Как игры, так и всего, что находится вокруг площадки.

— В нынешнем сезоне мы хорошо начали, в отличие от нескольких предыдущих, когда у нас были небольшие провалы, — сказал Астахов «СЭ». — Барцокасу и команде нужно продолжать знакомиться друг с другом, выполнять то, что было запланировано, и постепенно мы превратимся в команду, которая может претендовать на самые высокие места.

— Мытищи — не самое привычное для поклонников «Химок» и баскетбола в целом. Что вы можете пообещать им, помимо классного матча?

— Для начала, мы поможем добраться на игру всем желающим. Транспорт будет ходить и от нашего баскетбольного центра в Химках, и от метро «Медведково», и от станции «Тайнинская». Мы хотим в предстоящем сезоне видеть на трибунах как можно больше болельщиков, и из Москвы, и из области. Тем более что мы сыграем со всеми европейскими грандами. И хотя это для нас первый матч на «Арене Мытищи», но здесь раньше проводил матчи КХЛ «Атлант», и в плане организации все отлажено. Думаю, что все, кто решит провести вечер пятницы с нами, не пожалеют.

Действительно, «Химки» готовы удивить зрителей. Клуб готовит масштабное предматчевое шоу, помимо обновленной программы группы поддержки перед игрой и в большом перерыве болельщиков ждут выступления одной из лучших современных танцевальных команд России FlyOgraphers. А также KissCam и другие видеоконкурсы во время матча, много разных точек общественного питания, аквагрим, детская игровая зона. Все это стоит того, чтобы увидеть матч с «Валенсией» своими глазами.

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