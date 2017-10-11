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01:17 (мск), источник: ТАСС

Три российских клуба стартуют в розыгрыше баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские клубы «Зенит», «Локомотив-Кубань» и УНИКС стартуют в среду в розыгрыше Кубка Европы по баскетболу — втором по значимости европейском клубном турнире. Кубок Европы проводится Евролигой, собрав многих недавних участников главного еврокубка.

«Зенит» из Санкт-Петербурга, краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС заняли места с третьего по пятое в Единой лиге ВТБ прошлого сезона, уступив лишь сильнейшим клубам страны ЦСКА и «Химкам», на нынешней неделе стартующим в Евролиге.

На предварительной стадии Кубка Европы выступят 24 команды из 12 стран, которые разбиты на четыре группы. В группе А соперниками УНИКСа будут турецкая «Дарюшшафака», хорватская «Цедевита», итальянский «Торино», представляющая Испанию «Андорра» и французский «Леваллуа». «Локомотив- Кубань» выступит в группе С вместе с германской «Альбой», литовским «Летувосом Ритасом», испанским «Бильбао», французским «Лиможем» и сербским «Партизаном».

«Зенит» сыграет в группе D, где его соперниками стали испанский «Гран-Канария», турецкий «Тофаш», итальянский «Тренто», германский «Ульм» и французский «Виллербан». Наконец, в группе В выступят турецкий «Галатасарай», германская «Бавария», израильский «Хапоэль» из Иерусалима, итальянская «Реджо-Эмилия», литовский «Литкабелис» и черногорская «Будучност».

«Финала четырех» снова не будет

Регулярный чемпионат завершится 27 декабря, по итогам двухкругового турнира по четыре лучшие команды выходят в стадию «топ-16», где определятся четвертьфиналисты. Плей- офф стартует с ¼ финала, все серии, включая финальную, пройдут в формате до двух побед. Победитель Кубка Европы определится не позднее 16 апреля.

Единственным чемпионом своей страны в нынешнем турнире является израильский «Хапоэль». Испания представлена командами, занявшими 7−10-е места в прошлом сезоне, один из главных фаворитов Кубка Европы стамбульская «Дарюшшафака», которая во главе с Дэвидом Блаттом в прошлом сезоне вышла в ¼ финала Евролиги, в чемпионате Турции осталась лишь четвертой.

Кубок Европы по баскетболу проводится с 2002 года, до 2008 года турнир носил называние Кубок ULEB. Пять раз победителем турнира становились российские клубы — столичное «Динамо» (2006), УНИКС (2011), «Химки» (2012 и 2015) и «Локомотив-Кубань» (2013). В прошлом сезоне Кубок Европы выиграла испанская «Уникаха», в финале обыграв земляков из «Валенсии». «Валенсия» побеждала в Кубке Европы чаще всех — трижды.

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