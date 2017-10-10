Окно в Евролигу для младшего брата

Источник: Спорт-Экспресс

Соревнования, основанные в 2002 году и проводимые под эгидой Евролиги, задумывались в качестве «поддержки» главному клубному турниру Старого Света. И до сих пор их главным трофеем считается не собственно кубок, а путевка в следующий сезон Евролиги. В последние годы ее ценность возросла пропорционально сокращению количества участников «старшего брата».

Впрочем, не столь тесными стали и ряды претендентов на Кубок Европы — если два года назад старт принимали 36 команд, то сейчас их количество сократилось в полтора раза. Но в прошлом сезоне их и вовсе было 20. И связано это с историей, в которой присутствовали реформа клубных турниров ФИБА, стремление международной организации продвигать собственную Лигу чемпионов, угрозы, санкции, давление со стороны национальных федераций. В итоге сразу семь команд летом 2016-го отказались от Кубка Европы.

За год часть разногласий удалось сгладить, и в новый розыгрыш турнира вновь заявились представители чемпионатов Франции, Италии и Турции, а также сербский «Партизан». И теперь Кубок Европы предстанет в том виде, каким он задумывался после реформы — 24 команды из 11 стран будут разбиты на четыре группы и проведут двухкруговой регулярный чемпионат. По его итогам четыре лучших из каждой шестерки продолжат борьбу в Топ-16, за которой последует плей-офф. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале будут играть серии до двух побед.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Казанский УНИКС — один из трех участников нынешнего Кубка Европы, в прошлом году соревновавшийся уровнем выше. При этом команда не выдержала борьбы на два фронта, заняв предпоследнее место в регулярке Евролиги и вылетев на стадии четвертьфинала во внутреннем чемпионате. После этого в Казани случилась масштабная перестройка. Сохранив четырех баскетболистов, среди которых Хоаким Колом и Антон Понкрашов, УНИКС подписал 13 новичков и главного тренера Димитриоса Прифтиса, которому и предстоит строить новую команду. Из новобранцев можно отметить действующего обладателя Кубка Европы Джамара Смита, в котором хотят видеть замену Киту Лэнгфорду, и габонца Стефана Ласме, признававшегося лучшим игроком турнира два года назад. А из соперников — турецкую «Дарюшафаку» во главе с Дэвидом Блаттом, тоже перешедшую из Евролиги.

«Локомотив» в прошлом розыгрыше Кубка Европы дошел до полуфинала. Летом краснодарцы лишились таких заметных игроков как Тэйлор Рочести, Мэтт Дженнинг, Андрей Зубков и Ян Вуюкас, после чего им пришлось перекроить стартовую пятерку. Зато сохранили опытного Марди Коллинза, Тревора Лейси, российский костяк и Сашу Обрадовича в роли главного тренера. Тот рекрутировал в «Локо» одного из лучших разыгрывающих прошлого чемпионата Италии Джо Рэгланда, снайпера из бундеслиги Криса Бэбба и мощного центра Брайана Квале. Перспективы кубанцев выглядят неплохими и потому, что им повезло с жеребьевкой — почти из всех корзин им достались соперники с не самым высоким рейтингом, которых вполне можно обыгрывать.

Петербургский «Зенит», который весной был одной ногой в Евролиге, не входит в число однозначных претендентов на победу в турнире. К тому же после блестящего года команде пришлось провести тяжелое межсезонье. Василий Карасев потерял таких лидеров, как Стефан Маркович, Кайл Лэндри, Янис Тимма, Райан Тулсон. Много пропустил из-за травмы Карасев-младший, недавно выбыл на длительный срок Антон Пушков. В таких сложных условиях «Зениту» предстоит доказывать, что в прошлом сезоне он не прыгнул выше головы. И порой это может быть сопряжено с такими результатами, как «-34» от УНИКСа на старте Единой лиги. В Петербурге надеются, что вокруг Сергея Карасева его отец построит команду с участием таких опытных новичков, как Марко Симонович, Дрю Гордон и Николас Лапровиттола.

Кубок Европы

Регулярный чемпионат

Группа А. УНИКС, «Дарушафака» (Турция), «Цедевита» (Хорватия), «Торино» (Италия), «Андорра», «Пари Леваллуа» (Франция);

Группа В. «Галатасарай» (Турция), «Бавария» (Германия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Реджо-Эмилия» (Италия), «Леткабелис» (Литва), «Будучность» (Черногория).

Группа С. «Локомотив-Кубань» (Россия), «Альба» (Германия), «Летувос ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Лимож» (Франция), «Партизан» (Сербия)

Группа D. «Зенит» (Россия), «Гран Канария» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Тренто» (Италия), «Ульм» (Германия), «Виллербан» (Франция).