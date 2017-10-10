Окно в Евролигу для младшего брата
Во вторник матчем в немецком Ульме стартует розыгрыш Кубка Европы — второго по рангу континентального турнира, традиционно успешного для российских клубов.
Во вторник матчем в немецком Ульме стартует розыгрыш Кубка Европы — второго по рангу континентального турнира, традиционно успешного для российских клубов.
Соревнования, основанные в 2002 году и проводимые под эгидой Евролиги, задумывались в качестве «поддержки» главному клубному турниру Старого Света. И до сих пор их главным трофеем считается не собственно кубок, а путевка в следующий сезон Евролиги. В последние годы ее ценность возросла пропорционально сокращению количества участников «старшего брата».
Впрочем, не столь тесными стали и ряды претендентов на Кубок Европы — если два года назад старт принимали 36 команд, то сейчас их количество сократилось в полтора раза. Но в прошлом сезоне их и вовсе было 20. И связано это с историей, в которой присутствовали реформа клубных турниров ФИБА, стремление международной организации продвигать собственную Лигу чемпионов, угрозы, санкции, давление со стороны национальных федераций. В итоге сразу семь команд летом 2016-го отказались от Кубка Европы.
За год часть разногласий удалось сгладить, и в новый розыгрыш турнира вновь заявились представители чемпионатов Франции, Италии и Турции, а также сербский «Партизан». И теперь Кубок Европы предстанет в том виде, каким он задумывался после реформы — 24 команды из 11 стран будут разбиты на четыре группы и проведут двухкруговой регулярный чемпионат. По его итогам четыре лучших из каждой шестерки продолжат борьбу в Топ-16, за которой последует
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Казанский УНИКС — один из трех участников нынешнего Кубка Европы, в прошлом году соревновавшийся уровнем выше. При этом команда не выдержала борьбы на два фронта, заняв предпоследнее место в регулярке Евролиги и вылетев на стадии четвертьфинала во внутреннем чемпионате. После этого в Казани случилась масштабная перестройка. Сохранив четырех баскетболистов, среди которых Хоаким Колом и Антон Понкрашов, УНИКС подписал 13 новичков и главного тренера Димитриоса Прифтиса, которому и предстоит строить новую команду. Из новобранцев можно отметить действующего обладателя Кубка Европы Джамара Смита, в котором хотят видеть замену Киту Лэнгфорду, и габонца Стефана Ласме, признававшегося лучшим игроком турнира два года назад. А из соперников — турецкую «Дарюшафаку» во главе с Дэвидом Блаттом, тоже перешедшую из Евролиги.
«Локомотив» в прошлом розыгрыше Кубка Европы дошел до полуфинала. Летом краснодарцы лишились таких заметных игроков как Тэйлор Рочести, Мэтт Дженнинг, Андрей Зубков и Ян Вуюкас, после чего им пришлось перекроить стартовую пятерку. Зато сохранили опытного Марди Коллинза, Тревора Лейси, российский костяк и Сашу Обрадовича в роли главного тренера. Тот рекрутировал в «Локо» одного из лучших разыгрывающих прошлого чемпионата Италии Джо Рэгланда, снайпера из бундеслиги Криса Бэбба и мощного центра Брайана Квале. Перспективы кубанцев выглядят неплохими и потому, что им повезло с жеребьевкой — почти из всех корзин им достались соперники с не самым высоким рейтингом, которых вполне можно обыгрывать.
Петербургский «Зенит», который весной был одной ногой в Евролиге, не входит в число однозначных претендентов на победу в турнире. К тому же после блестящего года команде пришлось провести тяжелое межсезонье. Василий Карасев потерял таких лидеров, как Стефан Маркович, Кайл Лэндри, Янис Тимма, Райан Тулсон. Много пропустил
Кубок Европы
Регулярный чемпионат
Группа А. УНИКС, «Дарушафака» (Турция), «Цедевита» (Хорватия), «Торино» (Италия), «Андорра», «Пари Леваллуа» (Франция);
Группа В. «Галатасарай» (Турция), «Бавария» (Германия), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Реджо-Эмилия» (Италия), «Леткабелис» (Литва), «Будучность» (Черногория).
Группа С. «Локомотив-Кубань» (Россия), «Альба» (Германия), «Летувос ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Лимож» (Франция), «Партизан» (Сербия)
Группа D. «Зенит» (Россия), «Гран Канария» (Испания), «Тофаш» (Турция), «Тренто» (Италия), «Ульм» (Германия), «Виллербан» (Франция).
Расписание матчей российских клубов
11 октября
Андорра — УНИКС
Лимож — ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ
Гран Канария — ЗЕНИТ
18 октября
УНИКС — Пари-Леваллуа
ЗЕНИТ — Тренто
24 октября
Летувос Ритас — ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ
25 октября
Дарюшафака — УНИКС
Виллербанн — ЗЕНИТ
1 ноября
Цедевита — УНИКС
Ульм — ЗЕНИТ
8 ноября
УНИКС — Торино
Партизан — ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ
ЗЕНИТ — Тофаш
14 ноября
ЗЕНИТ — Гран Канария
15 ноября
УНИКС — Андорра
5 декабря
Альба — ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ
Тренто — ЗЕНИТ
6 декабря
12 декабря
ЗЕНИТ — Виллербанн
13 декабря
УНИКС — Дарюшафака
19 декабря
ЗЕНИТ — Ульм
20 декабря
УНИКС — Цедевита
Бильбао — ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ
26 декабря
Торино — УНИКС
Тофаш — ЗЕНИТ
27 декабря