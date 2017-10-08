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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

17 очков Квале помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Калев»

«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над таллинским «Калевом».

Краснодарская команда уступила своим соперникам только во втором периоде, а в конечном итоге смогла довести своё преимущество до очков. Итоговый счёт встречи — 88:62 в пользу кубанского коллектива.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Брайан Квале. На его счету 17 очков. В составе таллинского клуба отличился защитник Бранко Миркович. Сербский баскетболист «Калева» набрал 20 очков и совершил 4 подбора.

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