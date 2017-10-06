Иван Лазарев, выступавший за ЦСКА, перешел в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона.

Лазарев, защищавший цвета «Зенита» в первой половине сезона-2014/15, в составе ЦСКА дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и побеждал в Евролиге в сезоне-2015/16.

Дебютировать за «Зенит» Лазарев сможет в домашнем матче против пермской «Пармы», который состоится 8 октября.