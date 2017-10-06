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6 октября, источник: Р-Спорт

Иван Лазарев, выступавший за ЦСКА, перешел в «Зенит»

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Центровой Иван Лазарев, на протяжении последних двух сезонов выступавший за московский ЦСКА, стал баскетболистом санкт-петербургского «Зенита», сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона.

Лазарев, защищавший цвета «Зенита» в первой половине сезона-2014/15, в составе ЦСКА дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и побеждал в Евролиге в сезоне-2015/16.

Дебютировать за «Зенит» Лазарев сможет в домашнем матче против пермской «Пармы», который состоится 8 октября.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Лазарев принял участие в 6 матчах, набирал в среднем 3,8 очка и делая 1,7 подбора.

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