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Иван Лазарев, выступавший за ЦСКА, перешел в «Зенит»
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
Как отмечается в сообщении, контракт с 26-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона.
Лазарев, защищавший цвета «Зенита» в первой половине сезона-2014/15, в составе ЦСКА дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и побеждал в Евролиге в сезоне-2015/16.
Дебютировать за «Зенит» Лазарев сможет в домашнем матче против пермской «Пармы», который состоится 8 октября.
В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Лазарев принял участие в 6 матчах, набирал в среднем 3,8 очка и делая 1,7 подбора.