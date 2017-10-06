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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Евролига отклонила предложение FIBA перенести матчи в феврале и ноябре на вторник

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Евролига отклонила предложение Международной федерации баскетбола (FIBA) перенести февральские и ноябрьские матчи регулярного сезона на вторник ради отборочного турнира Кубка мира-2019, сообщает Sportando.

Ранее FIBA объявила о переносе отборочных матчей Кубка мира-2019, которые должны состояться в ноябре и феврале, с четверга на пятницу.

В проекте календаря Евролиги предлагалось проведение регулярных чемпионатов без пауз на игры сборных, для которых предоставлено четырехнедельное окно в июле. FIBA впоследствии предложила 16 клубам Евролиги и самой организации во время ноябрьских и февральских окон перенести все восемь матчей европейского отборочного турнира Кубка мира 2019 года с четверга на пятницу, а восемь встреч Евролиги — с четверга и пятницы на вторник.

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