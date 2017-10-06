Евролига отклонила предложение FIBA перенести матчи в феврале и ноябре на вторник

В проекте календаря Евролиги предлагалось проведение регулярных чемпионатов без пауз на игры сборных, для которых предоставлено четырехнедельное окно в июле. FIBA впоследствии предложила 16 клубам Евролиги и самой организации во время ноябрьских и февральских окон перенести все восемь матчей европейского отборочного турнира Кубка мира 2019 года с четверга на пятницу, а восемь встреч Евролиги — с четверга и пятницы на вторник.