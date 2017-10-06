Итудис: Баскетболисты ЦСКА еще недостаточно сыгрались, им не хватает командной химии

Источник: РИА "Новости"

В пятницу армейцы в своем стартовом матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 со счетом 87:72 нанесли гостевое поражение красноярскому «Енисею».

«Хочу поздравить мою команду с победой. Это очень важно — начинать с победы. Честно говоря, мы сегодня увидели две совершенно разных картины — в первой половине и во второй. Я не ожидал, что мы так хорошо сыграем в первой, потому что у нас еще нет необходимой командной химии, мы очень нуждаемся в том, чтобы все сыгрались», — цитирует Итудиса сайт Единой лиги ВТБ.

«Мы только начинаем выстраивать нашу систему, игрокам нужно еще вместе поработать. Во второй половине мы остановились. Конечно, и “Енисей” стал играть лучше, но по итогам матча мы поняли, что нам еще нужно много работать. Желаю удачи “Енисею” в Лиге ВТБ и Лиге чемпионов», — добавил тренер.