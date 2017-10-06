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20:50 (мск), источник: Р-Спорт

Итудис: Баскетболисты ЦСКА еще недостаточно сыгрались, им не хватает командной химии

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Баскетболистам ЦСКА пока не хватает командной химии, им нужно еще вместе поработать, считает главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу армейцы в своем стартовом матче в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2017/18 со счетом 87:72 нанесли гостевое поражение красноярскому «Енисею».

«Хочу поздравить мою команду с победой. Это очень важно — начинать с победы. Честно говоря, мы сегодня увидели две совершенно разных картины — в первой половине и во второй. Я не ожидал, что мы так хорошо сыграем в первой, потому что у нас еще нет необходимой командной химии, мы очень нуждаемся в том, чтобы все сыгрались», — цитирует Итудиса сайт Единой лиги ВТБ.

«Мы только начинаем выстраивать нашу систему, игрокам нужно еще вместе поработать. Во второй половине мы остановились. Конечно, и “Енисей” стал играть лучше, но по итогам матча мы поняли, что нам еще нужно много работать. Желаю удачи “Енисею” в Лиге ВТБ и Лиге чемпионов», — добавил тренер.

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов считает, что его команда не лучшим образом действовала в защите. «К сожалению, в полном составе наша команда провела всего две тренировки. У нас постоянно кто-то отсутствовал по причине травм. Сегодня мы показали не самую лучшую защиту — многие наши игроки выпадают из командных взаимодействий. Также у нас не получилось командное нападение, и в первой половине мы уступили на подборе», — сказал он.

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