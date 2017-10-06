ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Умерла актриса Анна Вяземски
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Югра
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Грузия
Уэльс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Австрия
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Ирландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
Македония
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Лихтенштейн
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Финляндия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Исландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Украина
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
7.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз0
Все события
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
"Эта обложка мне дорого обошлась": Кожевникова о Playboy
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
17:41 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 87:72 в пользу армейцев. Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник «Енисея» Денис Захаров и атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравшие по 14 очков.

В следующем матче 8 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Астаной». «Енисей» 14 октября проведет выездной матч с саратовским «Автодор».

Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в ¼ финала, по итогам которого определятся участники «Финала четырех». Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.

 Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - Бразилия
Геркус: ФК "Локомотив" - один из немногих, кто готов к ужесточению лимита в РФПЛ
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Игорь Акинфеев: Матч с Кореей на ЧМ-2014 в прошлом. Тема закрыта
Аргентина рискует не попасть на ЧМ-2018 по футболу в России
Россия - Южная Корея: 10 фактов о противостоянии
Сборная России (U-21) возглавила группу в отборе Евро
«Бавария» объявила о назначении нового главного тренера
Белявский — четвертый. Драма в финале мужского многоборья
Новости
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь