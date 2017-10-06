ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в ¼ финала, по итогам которого определятся участники «Финала четырех». Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы плей-офф, ограничившись на решающей стадии двумя полуфиналами и финалом, как это принято в Евролиге, такая система существовала в Единой лиге ВТБ до 2012 года.