ЦСКА победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
Встреча завершилась со счетом 87:72 в пользу армейцев. Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник «Енисея» Денис Захаров и атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс, набравшие по 14 очков.
В следующем матче 8 октября ЦСКА сыграет в гостях с «Астаной». «Енисей» 14 октября проведет выездной матч с саратовским «Автодор».
Восемь лучших команд из 13 по итогам 24 туров регулярного чемпионата выйдут в ¼ финала, по итогам которого определятся участники «Финала четырех». Организаторы в нынешнем сезоне решили отказаться от привычной системы