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16:27 (мск), источник: Р-Спорт

Центровой БК «Химки» Тодорович не сможет играть в Единой лиги ВТБ

Центровой подмосковных «Химок» Марко Тодорович не сможет принимать участие в матчах Единой лиги ВТБ, баскетболист может играть только в Евролиге, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Девятый сезон Единой лиги ВТБ начался в четверг. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, в заявку на сезон клубы могут вносить не более семи иностранцев (в Евролиге лимита нет).

«Томас Робинсон и Марко Тодорович включены в заявку “Химок”, последний внесен со специальной пометкой и сможет играть за подмосковный клуб только в Евролиге», — сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

Из иностранцев играть за «Химки» в Единой лиге ВТБ имеют право: серб Стефан Маркович, американцы Джеймс Андерсон, Энтони Гилл, Чарльз Дженкинс, Малькольм Томас, Томас Робинсон и Тайлер Ханикатт.

Робинсон в пятницу провел первую тренировку в составе «Химок», а также пообщался с тренерским штабом.

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