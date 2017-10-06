Центровой БК «Химки» Тодорович не сможет играть в Единой лиги ВТБ
Центровой подмосковных «Химок» Марко Тодорович не сможет принимать участие в матчах Единой лиги ВТБ, баскетболист может играть только в Евролиге, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Центровой подмосковных «Химок» Марко Тодорович не сможет принимать участие в матчах Единой лиги ВТБ, баскетболист может играть только в Евролиге, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Девятый сезон Единой лиги ВТБ начался в четверг. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, в заявку на сезон клубы могут вносить не более семи иностранцев (в Евролиге лимита нет).
«Томас Робинсон и Марко Тодорович включены в заявку “Химок”, последний внесен со специальной пометкой и сможет играть за подмосковный клуб только в Евролиге», — сообщили в
Из иностранцев играть за «Химки» в Единой лиге ВТБ имеют право: серб Стефан Маркович, американцы Джеймс Андерсон, Энтони Гилл, Чарльз Дженкинс, Малькольм Томас, Томас Робинсон и Тайлер Ханикатт.
Робинсон в пятницу провел первую тренировку в составе «Химок», а также пообщался с тренерским штабом.