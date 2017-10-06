Хряпа: FIBA и Евролига должны пойти на компромисс для решения конфликта с календарем

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Северная Ирландия1
Германия3
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Сан-Марино0
Норвегия8
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Черногория0
Дания1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Румыния3
Казахстан1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Англия1
Словения0
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Мальта1
Литва1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Шотландия1
Словакия0
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
5.10
Слован0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
5.10
ЦСКА3
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
5.10
Витязь4
Динамо Р1
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
5.10
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
5.10
Ирак2
Кения1
Футбол. Сборные
5.10
Иран2
Того0
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
00:29 (мск), источник: ТАСС

Хряпа: FIBA и Евролига должны пойти на компромисс для решения конфликта с календарем

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига должны пойти на компромисс, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию с календаре матчей отбора к Кубку мира 2019 года и встречами Евролиги. Об этом заявил член исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), форвард ЦСКА Виктор Хряпа, слова которого приводит пресс-служба РФБ.

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце сентября FIBA и Евролига начали переговоры о календаре. В итоге FIBA утвердила изменения в календаре матчей отбора к КМ-2019. В четверг в швейцарском городе Ми, в котором расположена штаб-квартира FIBA, прошла встреча официальных лиц организации с представителями национальных федераций и игроками из Германии, Греции, Испании, Италии, России и Турции.

«На встрече все федерации отметили ряд основных моментов, очевидно, что представителей игроков нужно было раньше привлекать к этому процессу, а не ставить их практически перед фактом, заставляя делать выбор, который они в принципе делать не должны, — сказал Хряпа. — Все игроки хотят выступать за свои сборные, представлять свои страны на международных соревнованиях. Нынешний выбор между клубами и национальными командами непростой, и FIBA с Евролигой должны пойти на компромисс, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию. Имеются в виду “окна” в международном календаре для матчей сборных в ноябре и феврале».

«Сдвинуть игры на один-два дня вполне реально, — продолжил Хряпа. — Конечно, самим игрокам будет тяжело — много перелетов и шесть матчей, которые предстоит провести за 12 дней, но это реальнее и менее проблематично, чем начинать штрафовать игроков и федерации, которые также ждут решения от вышестоящих организаций».

«Конечно, любое решение, которое будет принято в ближайшее время, станет временным, оно не будет идеальным и не сможет устроить все стороны. Это будет решение исключительно по двум ближайшим “окнам”, которые запланированы по ходу текущего сезона. В дальнейшем необходимо будет урегулировать календарь клубов и сборных, чтобы найти компромисс для всех, возможности для этого есть. Нужно только работать совместно и держать игроков в курсе, с этим согласились представители всех присутствовавших национальных федераций», — добавил Хряпа.

Вопрос календаря

Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги были назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда — на 22 и 23 февраля.

С учетом утвержденных FIBA изменений восемь игр отбора к Кубка мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября), будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы — на вторник (20 февраля).

Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к Кубку мира, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.

 Сборная Англии досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу
Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018
Сборная Англии вышла на чемпионат мира 2018 года по футболу
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Хет-трик Левандовского помог сборной Польши разгромить Армению
Противостояние Хэмилтона и Феттеля продолжится на этапе в Японии
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Джанлуиджи Буффон представил новую форму сборной Италии (фото)
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь