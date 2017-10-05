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23:33 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» завоевали Суперкубок FIBA, обыграв «Якин Догу»

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» стали обладательницами Суперкубка Международной федерации баскетбола (FIBA), обыграв в матче за трофей турецкий «Якин Догу».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Курске, завершилась со счетом 84:73 в пользу российской команды. Лучшей в составе победительниц стала Соня Петрович, оформившая дабл-дабл (20 очков + 10 подборов). В составе гостей дабл-дабл оформила Кортни Вандерслот (18 очков + 10 подборов).

Баскетболистки «Динамо», в минувшем сезоне выигравшие женскую Евролигу, завоевали третий еврокубковый трофей в истории клуба. Ранее динамовки завоевывали Кубок Европы в сезоне-2011/12.

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