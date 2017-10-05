Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Баскетболистки курского «Динамо» завоевали Суперкубок FIBA, обыграв «Якин Догу»
МОСКВА, 5 окт —
МОСКВА, 5 окт —
Встреча, прошедшая в четверг в Курске, завершилась со счетом 84:73 в пользу российской команды. Лучшей в составе победительниц стала Соня Петрович, оформившая
Баскетболистки «Динамо», в минувшем сезоне выигравшие женскую Евролигу, завоевали третий еврокубковый трофей в истории клуба. Ранее динамовки завоевывали Кубок Европы в сезоне-2011/12.