Баскетболистки курского «Динамо» завоевали Суперкубок FIBA, обыграв «Якин Догу»

Встреча, прошедшая в четверг в Курске, завершилась со счетом 84:73 в пользу российской команды. Лучшей в составе победительниц стала Соня Петрович, оформившая дабл-дабл (20 очков + 10 подборов). В составе гостей дабл-дабл оформила Кортни Вандерслот (18 очков + 10 подборов).