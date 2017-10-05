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22:11 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» на старте чемпионата Единой лиги ВТБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Александра Крутикова играла сегодня в гостях у вице-чемпиона «банковского» турнира — подмосковных «Химок» и уступила со счетом 55:83 (11:16, 24:23, 9:23, 11:21). В начале игры хозяева владели инициативой и постоянно вели в счете. Во второй четверти «драконы» сумели выйти вперед, но их лидерство было недолгим. Затем «Химки» вновь прочно завладели инициативой и одержали викторию с разницей в 28 баллов.

В составе проигравших лучшим снайпером оказался Дэвид Кравиш, набравший 10 очков. У победителей самым результативным стал Алексей Швед, в активе которого 19 баллов.

Свой следующий матч минчане проведут 15 октября в Москве против победителя прошлого розыгрыша — ЦСКА.

В другом сегодняшнем поединке казанский УНИКС разгромил на своей арене гостей из питерского «Зенита» — 94:60.

В нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ играют 13 клубов, которые проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. После окончания регулярного чемпионата восьмерка лучших команд продолжит борьбу в плей-офф.

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