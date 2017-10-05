Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» на старте чемпионата Единой лиги ВТБ

Команда Александра Крутикова играла сегодня в гостях у вице-чемпиона «банковского» турнира — подмосковных «Химок» и уступила со счетом 55:83 (11:16, 24:23, 9:23, 11:21). В начале игры хозяева владели инициативой и постоянно вели в счете. Во второй четверти «драконы» сумели выйти вперед, но их лидерство было недолгим. Затем «Химки» вновь прочно завладели инициативой и одержали викторию с разницей в 28 баллов.