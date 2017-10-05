Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» на старте чемпионата Единой лиги ВТБ
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели поражение в стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда Александра Крутикова играла сегодня в гостях у
В составе проигравших лучшим снайпером оказался Дэвид Кравиш, набравший 10 очков. У победителей самым результативным стал Алексей Швед, в активе которого 19 баллов.
Свой следующий матч минчане проведут 15 октября в Москве против победителя прошлого розыгрыша — ЦСКА.
В другом сегодняшнем поединке казанский УНИКС разгромил на своей арене гостей из питерского «Зенита» — 94:60.
В нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ играют 13 клубов, которые проведут двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях. После окончания регулярного чемпионата восьмерка лучших команд продолжит борьбу в