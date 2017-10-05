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21:07 (мск), источник: Советский спорт

УНИКС отправил «Зенит» в закат

В матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в родных стенах учинил разгром гостям из Санкт-Петербурга (94:60).

Источник: Советский спорт

ИНТРИГА: ДВЕ НОВЫЕ КОМАНДЫ

УНИКС вел в четвертьфинале с «Локо-Кубанью» 1:0, но уступил три игры подряд. «Зенит» вплотную подошел к тому, чтобы выйти в финал, а заодно — пробиться в Евролигу, одолев «Химки» дома в двух первых матчах полуфинальной серии… Итог такой же — три поражения от желто-синих, радость соперников, горе — в Санкт-Петербурге.

Предыдущий сезон точно закончился не так, как планировали в обоих клубах.

На новый цель не изменилась — добиться максимума в Лиге ВТБ (тем более, с введением «Финала четырех» шанс выиграть турнир сильно повысился). А заодно — пробиться в Евролигу. Зато изменились команды. Чуть менее, чем полностью.

В составе УНИКСа с прошлого сезона осталось… четверто! Антон Понкрашов, получивший капитанскую повязку, Костас Каймакоглу, Хоакин Колом и Данило Анджушич (который, к слову, оказался лишним легионером в заявке на Единую лигу). Отправился покорять Китай дважды лучший снайпер Евролиги Кит Лэнгфорд. Разъехались кто куда остальные американцы, включая Лэтэвиуса Уильямса. Конечно, поменялся главный тренер — за неудачи прошлого сезона с Евгения Пашутина был спрос по полной. В итоге экс-наставник сборной России остался без работы, а на мостике казанцев его сменил грек Димитрис Пифитис. А вслед за ним со всех концов Европы приехали маститые легионеры — Стефан Ласме, Джамар Смит, Мелвин Эжим. Вернулся в родную Казань Владислав Трушкин — партнер Сергея Карасева и Дмитрия Кулагина по той команде, которая на юниорском чемпионате мира в 2011 году в четвертьфинале прошла американцев, а следом взяла бронзу. Правда, в отличие от Карасева-младшего и Кулагина-старшего, свое место под солнцем Влад выбивал, пробиваясь через Суперлигу и скромный «Енисей».

Все-таки — выбил!

У питерцев — ситуация похожая. С одной помаркой — летнее обновление состава серьезно затянулось. Пока шло отделение от футбольного «Зенита», сам баскетбольный клуб покинули почти все лидеры — уехал в «Басконию» Янис Тимма, перебрался в «Химки» Стефан Маркович, попрощались с Санкт-Петербургом Кайл Лэндри, Райан Тулсон, Аарон Уайт. По сути, из костяка остались только Карасевы — отец и сын. Переход Фрэнка Элегара из «Енисея» сорвался в последний момент. А с новыми контрактами в «Зените» не спешили…

Правда, все же поняв — за Евролигу надо биться, деньги лучше не экономить, постарались найти бывшим лидерам достойную замену. Из «Црвены Звезды» в Питер переехал опытный Марко Симонович, из УНИКСа — Евгений Воронов, из «Гран-Канарии» — Кайл Курич, из «Басконии», вместо Тиммы — аргентинец Николас Лапровиттола. И, до кучи, еще добавилась парочка сильных американцев (Шейн Уиттингтон, Дрю Гордон).

Есть, с кем рассчитывать на успешный сезон!

ПОДГОТОВКА: ЭПИДЕМИЯ В «ЗЕНИТЕ»

Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах. И басктебольный бог — не исключение. Пока он смеется над питерцами.

Собрать новый состав — полдела. Его ведь еще надо наиграть! И пока УНИКС полтора месяца успешно выступал в товарищеских матчах (на 2 поражения — 7 побед, включая разгромную над ЦСКА, правда армейцы, без своих «сборников», сыграли там почти третьим составом), «Зенит»… боролся с травмами. Повредил руку Сергей Карасев, пропустив из-за этого Евробаскет. Сломался почти на целый год Антон Пушков (с коленом, тем более у центровых, шутки плохи). Один за другим поотправялись в лазарет Никита Баринов, Скотт Рейнольдс, Уиттингтон, Воронов… Кто-то успел восстановиться к новому сезону. Многие — нет. Здоровых игроков в итоге не хватило даже для полной заявки на встречу с УНИКСом — на первый официальный матч в сезоне в «Зените» вышло лишь 11 человек. Были бы волосы на голове у Карасева-старшего — наверняка повыдирал бы их с досады.

Казань же встретила гостей теплой погодой, ярким солнцем и обновленным «Баскет-Холлом». Здесь подкрасили паркет, обновив зеленые цвета, и поменяли кресла на трибунах. «Новый сезон — новая жизнь» — решили в клубе, решив не ограничиваться лишь изменением состава.

Цель только прежняя.

— Основная задача — попасть в Евролигу. А значит, нужно на равных бороться с топ-командами в Единой лиге ВТБ, — отмечал Понкрашов.

— УНИКС собрал хороший состав. Раньше это была команда, по сути, одного игрока. Теперь сильных ребят стало больше. В том числе, россиян — после прихода Трушкина, Колесникова, Сергеева. У них много снайперов, в предсезонке ребята смотрелись уверенно. Мы же ослаблены из-за травм, так что игра будет тяжелой, — вздыхал Василий Карасев.

И добавлял:

— Наверное, по бюджету мы по-прежнему пятые в Лиге. Впереди — ЦСКА, очень сильно прибавили «Химки», плюс «Локо» и УНИКС. Но своей цели мы не отменяем — будем стараться пробиться в Евролигу. За счет обновлений в составе, который заточен на агрессивную защиту и быстрый переход в нападение. За счет самоотдачи. И работоспособности.

МАТЧ: РАННИЙ РАЗГРОМ

Какой бы ни была самоотдача, но без здоровья и глубины ротации в Единой лиге — очень тяжело…

В пять вечера в четверг трибуны «Баскет-Холла» быстро заполняются народом. Вроде, рабочий день еще и не закончился, но посещаемость — приличная. Вокруг арены — шумно. И в зале — шумно. Видно — болельщики соскучились по баскетболу!

Что может быть лучше напряженной и яркой борьбы? Когда твоя команда сразу бежит вперед — и укрепляет лидерство с каждой минутой. Две точных трешки Колома и Эджима открывают счет — УНИКС ведет 6:0. «Зенит», конечно, огрызается — забивают издали Лапровиттола и Курич. Пять минут команды идут близко — 8:8.

Но с первыми заменами преимущество казанцев становится все более заметным.

За минуту до конца стартовой четверти отрыв хозяев уже двузначный — атаки Каймакоглу, Эджима и Ласме зажигают на табло цифры 24:13. В начале второй разница — почти двукратная (38:17). Карасев-старший пытается придумать, как остановить бегущий УНИКС. Только останавливать некем! Ведь Карасев-младший не может наладить прицел (всего два попадания с игры в первые минуты), трешки — не летят (опять же — две точные попытки из 12-ти за половину матча у команды), а на подборах мощные Каймакоглу, Трушкин, Локкет и Ласме регулярно отодвигают игроков «Зенита» от мяча. К большому перерыву многое понятно — УНИКС ведет 50:29. И после ситуация не исправляется. Когда в начале последней четверти счет становится 80:48, у двух команд, по сути, остается по одной задаче: питерцам надо сохранить лицо, казанцам — выбить «сотку».

Не получается ни у тех, ни у тех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон ПОНКРАШОВ, капитан УНИКСа:

— «Зенит» последние годы был для нас неудобным соперником, который побеждал УНИКС в том числе и в Казани. Конечно, не ожидали, что сегодня для нас все сложится относительно легко. Мы навязали гостям свою игру, хорошо сработали в защите. Тренер просит не пропускать больше 15 очков за четверть — примерно так у нас и вышло. А если удается остановить такую атакующую команду, как «Зенит», значит, мы можем справиться и с остальными соперникоамив. Хотя надо признать — питерцы очень ослаблены травмами. По сути, они потеряли четырех игроков основы — почти полсостава! Это для любого клуба был бы серьезный удар. Сегодня «Зенит» сыграл практически всемером, что, конечно, сказалось на рисунке матча.

Владислав ТРУШКИН, форвард УНИКСа:

— Рад, что сегодня добились уверенной победы. Понятно, что соперник был не в оптимальном состоянии, но мы выполняли свои задачи — старались агрессивно действовать в защите, следовать установкам тренера. Очень помогла широкая ротация — каждый игрок в заявке регулярно выходил на паркет, добавлял сил и свежести, на которые «Зенит» ответить не мог. Но пока это только одна победа. Мы полтора месяца готовились к сезону, и до сих пор нам есть, где прибавлять. Нельзя сказать, что вы уже увидели УНИКС в его лучшем виде — даже несмотря на такой результат.

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