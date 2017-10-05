УНИКС отправил «Зенит» в закат
В
В
ИНТРИГА: ДВЕ НОВЫЕ КОМАНДЫ
УНИКС вел в четвертьфинале с «Локо-Кубанью» 1:0, но уступил три игры подряд. «Зенит» вплотную подошел к тому, чтобы выйти в финал, а заодно — пробиться в Евролигу, одолев «Химки» дома в двух первых матчах полуфинальной серии… Итог такой же — три поражения от
Предыдущий сезон точно закончился не так, как планировали в обоих клубах.
На новый цель не изменилась — добиться максимума в Лиге ВТБ (тем более, с введением «Финала четырех» шанс выиграть турнир сильно повысился). А заодно — пробиться в Евролигу. Зато изменились команды. Чуть менее, чем полностью.
В составе УНИКСа с прошлого сезона осталось… четверто! Антон Понкрашов, получивший капитанскую повязку, Костас Каймакоглу, Хоакин Колом и Данило Анджушич (который, к слову, оказался лишним легионером в заявке на Единую лигу). Отправился покорять Китай дважды лучший снайпер Евролиги Кит Лэнгфорд. Разъехались кто куда остальные американцы, включая Лэтэвиуса Уильямса. Конечно, поменялся главный тренер — за неудачи прошлого сезона с Евгения Пашутина был спрос по полной. В итоге
У питерцев — ситуация похожая. С одной помаркой — летнее обновление состава серьезно затянулось. Пока шло отделение от футбольного «Зенита», сам баскетбольный клуб покинули почти все лидеры — уехал в «Басконию» Янис Тимма, перебрался в «Химки» Стефан Маркович, попрощались с
Правда, все же поняв — за Евролигу надо биться, деньги лучше не экономить, постарались найти бывшим лидерам достойную замену. Из «Црвены Звезды» в Питер переехал опытный Марко Симонович, из УНИКСа — Евгений Воронов, из «Гран-Канарии» — Кайл Курич, из «Басконии», вместо Тиммы — аргентинец Николас Лапровиттола. И, до кучи, еще добавилась парочка сильных американцев (Шейн Уиттингтон, Дрю Гордон).
Есть, с кем рассчитывать на успешный сезон!
ПОДГОТОВКА: ЭПИДЕМИЯ В «ЗЕНИТЕ»
Хочешь насмешить бога — расскажи ему о своих планах. И басктебольный бог — не исключение. Пока он смеется над питерцами.
Собрать новый состав — полдела. Его ведь еще надо наиграть! И пока УНИКС полтора месяца успешно выступал в товарищеских матчах (на 2 поражения — 7 побед, включая разгромную над ЦСКА, правда армейцы, без своих «сборников», сыграли там почти третьим составом), «Зенит»… боролся с травмами. Повредил руку Сергей Карасев, пропустив
Казань же встретила гостей теплой погодой, ярким солнцем и обновленным «Баскет-Холлом». Здесь подкрасили паркет, обновив зеленые цвета, и поменяли кресла на трибунах. «Новый сезон — новая жизнь» — решили в клубе, решив не ограничиваться лишь изменением состава.
Цель только прежняя.
— Основная задача — попасть в Евролигу. А значит, нужно на равных бороться с
— УНИКС собрал хороший состав. Раньше это была команда, по сути, одного игрока. Теперь сильных ребят стало больше. В том числе, россиян — после прихода Трушкина, Колесникова, Сергеева. У них много снайперов, в предсезонке ребята смотрелись уверенно. Мы же ослаблены
И добавлял:
— Наверное, по бюджету мы
МАТЧ: РАННИЙ РАЗГРОМ
Какой бы ни была самоотдача, но без здоровья и глубины ротации в Единой лиге — очень тяжело…
В пять вечера в четверг трибуны «Баскет-Холла» быстро заполняются народом. Вроде, рабочий день еще и не закончился, но посещаемость — приличная. Вокруг арены — шумно. И в зале — шумно. Видно — болельщики соскучились по баскетболу!
Что может быть лучше напряженной и яркой борьбы? Когда твоя команда сразу бежит вперед — и укрепляет лидерство с каждой минутой. Две точных трешки Колома и Эджима открывают счет — УНИКС ведет 6:0. «Зенит», конечно, огрызается — забивают издали Лапровиттола и Курич. Пять минут команды идут близко — 8:8.
Но с первыми заменами преимущество казанцев становится все более заметным.
За минуту до конца стартовой четверти отрыв хозяев уже двузначный — атаки Каймакоглу, Эджима и Ласме зажигают на табло цифры 24:13. В начале второй разница — почти двукратная (38:17).
Не получается ни у тех, ни у тех.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон ПОНКРАШОВ, капитан УНИКСа:
— «Зенит» последние годы был для нас неудобным соперником, который побеждал УНИКС в том числе и в Казани. Конечно, не ожидали, что сегодня для нас все сложится относительно легко. Мы навязали гостям свою игру, хорошо сработали в защите. Тренер просит не пропускать больше 15 очков за четверть — примерно так у нас и вышло. А если удается остановить такую атакующую команду, как «Зенит», значит, мы можем справиться и с остальными соперникоамив. Хотя надо признать — питерцы очень ослаблены травмами. По сути, они потеряли четырех игроков основы — почти полсостава! Это для любого клуба был бы серьезный удар. Сегодня «Зенит» сыграл практически всемером, что, конечно, сказалось на рисунке матча.
Владислав ТРУШКИН, форвард УНИКСа:
— Рад, что сегодня добились уверенной победы. Понятно, что соперник был не в оптимальном состоянии, но мы выполняли свои задачи — старались агрессивно действовать в защите, следовать установкам тренера. Очень помогла широкая ротация — каждый игрок в заявке регулярно выходил на паркет, добавлял сил и свежести, на которые «Зенит» ответить не мог. Но пока это только одна победа. Мы полтора месяца готовились к сезону, и до сих пор нам есть, где прибавлять. Нельзя сказать, что вы уже увидели УНИКС в его лучшем виде — даже несмотря на такой результат.