«ВТБ Арена парк» ведет переговоры с Евролигой об организации «Финала четырех»

Источник: Спорт-Экспресс

Такой документ был подписан руководителем «ВТБ Арена парк» и главой Евролиги на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года. Кроме того, идею провести «Финал четырех» Евролиги на «ВТБ Арене» в официальном письме от 30 марта 2017 года поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Андрея Перегудова, проект «ВТБ Арена парк» на протяжении последних пяти лет выступает глобальным партнером Евролиги и регулярно участвует в мероприятиях в рамках «Финалов четырех» Евролиги.

«Я убежден, что “ВТБ Арена” — универсальная спортивная арена, которая составит уникальный, не имеющий аналогов спортивно-развлекательный комплекс с Центральным стадионом “Динамо” имени Льва Яшина, впишет новую яркую страницу в историю проведения “Финалов четырех” Евролиги — этого самого престижного континентального баскетбольного клубного турнира в Европе», — сказал Перегудов.

Вместимость «ВТБ Арены» за счет трансформируемых трибун варьируется от 10 500 человек (концертная конфигурация) до 10 900 (хоккейная конфигурация) и 12 300 (баскетбольная). Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина будет вмещать свыше 26 тысяч человек.