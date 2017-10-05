«ВТБ Арена парк» ведет переговоры с Евролигой об организации «Финала четырех»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Раскрыт секрет внешней привлекательности
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Умерла актриса Анна Вяземски
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Слован0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь0
Динамо Р0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Ирак0
Кения0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Северная Ирландия
Германия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Литва
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан1
Чехия2
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Армения1
Польша6
Футбол. Сборные
17:45
Иран2
Того0
Хоккей. НХЛ
6.10
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
6.10
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
6.10
Чикаго Блэкхокс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
6.10
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
20:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ВТБ Арена парк» ведет переговоры с Евролигой об организации «Финала четырех»

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов продолжает вести успешные переговоры с президентом Евролиги Жорди Бертомеу в развитие соглашения о проведении «Финала четырех» Евролиги-2018/19 на «ВТБ Арене».

Источник: Спорт-Экспресс

Такой документ был подписан руководителем «ВТБ Арена парк» и главой Евролиги на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2017 года. Кроме того, идею провести «Финал четырех» Евролиги на «ВТБ Арене» в официальном письме от 30 марта 2017 года поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Андрея Перегудова, проект «ВТБ Арена парк» на протяжении последних пяти лет выступает глобальным партнером Евролиги и регулярно участвует в мероприятиях в рамках «Финалов четырех» Евролиги.

«Я убежден, что “ВТБ Арена” — универсальная спортивная арена, которая составит уникальный, не имеющий аналогов спортивно-развлекательный комплекс с Центральным стадионом “Динамо” имени Льва Яшина, впишет новую яркую страницу в историю проведения “Финалов четырех” Евролиги — этого самого престижного континентального баскетбольного клубного турнира в Европе», — сказал Перегудов.

Вместимость «ВТБ Арены» за счет трансформируемых трибун варьируется от 10 500 человек (концертная конфигурация) до 10 900 (хоккейная конфигурация) и 12 300 (баскетбольная). Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина будет вмещать свыше 26 тысяч человек.

В полную готовность весь спорткомплекс будет приведен к июню 2018 года.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков
Кокорин: рекордсмен России, лучший в Европе
Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»
УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ
Хоккеист «СЮ» дисквалифицирован на 4 игры после матча со СКА
Победа Сирии. Как футбол делает то, что не могут политики
Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ
Новости
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь