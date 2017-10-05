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19:23 (мск), источник: Советский спорт

УНИКС разгромил «Зенит» в матче-открытии сезона Единой лиги ВТБ

В первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2017/18 казанский УНИКС дома обыграл петербургский «Зенит» со счетом 94:60.

Источник: РИА "Новости"

У хозяев самым результативным игроком стал габонский форвард Стефан Ласме, набравший 20 очков. 16 очков в активе Хоакина Колома, 15 — у Костаса Каймакоглу. В составе гостей 22 очками отметился американец Дрю Гордон.

Следующий матч УНИКС проведет 15 октября в Казани против «Калева». «Зенит» 8 октября примет в Петербурге «Парму».

Напомним, в сезоне 2016/2017 казанцы вышли в ¼ финала Единой лиги ВТБ, где проиграли серию «Локомотиву-Кубани». В межсезонье УНИКС сменил главного тренера: вместо Евгения Пашутина на пост был назначен грек Димитрис Прифтис.

Петербургский клуб дошел до полуфинала лиги ВТБ, где проиграл «Химкам». По ходу серии подопечные Василия Карасева вели 2−0.

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