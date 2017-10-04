24 очка Миллер-Макинтайра помогли «Парме» сыграть вничью с «Ле Портелем»
Пермская «Парма» на домашней площадке сыграла вничью с французским клубом «Ле Портель».
Российская команда уступила в первых двух четвертях и одержала минимальную победу в третьей. Однако «Парма» совершила уверенный рывок в заключительном игровом отрезке и свела встречу к ничейному исходу — 74:74 (19:24, 17:20, 22:21, 16:9).
Самым результативным игроком в составе пермской команды стал Коди
Ответная встреча пройдёт на французской земле 10 октября.
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