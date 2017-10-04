«ХИМКИ» СТАЛИ СИЛЬНЕЕ

— Виктор, как нога? — первый вопрос ветерану, получившему повреждение в товарищеской встрече против «Фенербахче» на турнире в Задаре.

— Сейчас уже нормально. Немного подвернул голеностоп — типичная баскетбольная травма. Обидно, но ничего серьезного. Пропустил неделю полноценных тренировок, однако к началу сезона должен восстановиться. По крайней мере, сейчас уже ничего не болит.

— В Кубке Гомельского вы не сыграли, а ЦСКА в финале уступил в итоге «Химкам». Насколько показателен был матч?

— Понятно, что это всего лишь товарищеская игра, но она многое прояснила. Пока нам явно не хватает сыгранности. Что, впрочем, понятно, ведь большую часть подготовки мы провели не в полном составе — многие ребята выступали за свои сборные на Евробаскете. У «Химок» в этом плане ситуация была попроще — они не досчитались только Алексея Шведа и Андрея Зубкова. У нас же не было почти половины команды, перед Кубком Гомельского в полном составе провели лишь одну тренировку. В финале долгое время вели в счете, но «желто-синие» проявили характер, переломили борьбу и победили заслуженно. Тем самым показав, что остаются очень серьезным соперником — и в Лиге ВТБ, и в Евролиге. Впрочем, мы другого и не ждали.

— «Химки» стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

— Конечно! Они серьезно укрепились, подтянули несколько классных игроков. Было бы странно думать, что вернувшись в Евролигу «химчане» не постараются прибавить. Так, в общем, и вышло. Вот мы должны были выступить лучше. Почему не вышло — я уже рассказал.

— Успеете окончательно сыграться перед началом сезона?

— У нас выбора нет. Придется полноценно использовать то время, что имеем. И продолжить прибавлять уже по ходу первых матчей.

— «Химки», положим, усилились. Как насчет ЦСКА?

— Надеюсь, мы тоже прибавили. Многие клубы в России, работая над изменением состава, стараются усилить и удлинить скамейку. ЦСКА же работает точечно. К нам добавился Уилл Клайберн, который поможет в борьбе за подборы и на периметре. Вместо Джеймса Огастина на позицию центрового пришел Отелло Хантер — может, для большинства болельщиков такая замена не сильно бросается в глаза, но парни совсем не похожи друг на друга. Как и Серхио Родригес — на Милоша Теодосича. Понятно, что оба — классные разыгрывающие, умеют раздавать передачи, попадать издали, с отличным видением площадки… Но само это видение у них очень разное.

— Выходит, и игра всей команды изменится?

— Серхио провел за нас всего два матча, зато сразу стал MVP Кубка Гомельского. Видно — тут есть потенциал. Я не о Родригесе говорю, а о всем нашем нападении с ним в качестве плеймейкера. Еще можем сильно прибавить в вариативности атак. Но пока это — ожидания. Как выйдет на самом деле, покажут только официальные матчи.

«НАДЕЮСЬ, ФИБА С ЕВРОЛИГОЙ ДОГОВОРЯТСЯ»

— Лето как провели?

— Как обычно — с семьей. Хорошо отдохнул перед началом сезона.

— Матчи Евробаскета смотрели?

— Не все от начала до конца, что-то видел в записи. Но, конечно, старался следить. Турнир изменился по сравнению с теми, на которых когда-то сам выступал — добавилась 1/8 финала, сам чемпионат растянулся по времени… Но менее интересным от этого не стал. Рад за нашу команду — ребята сыграли достойно.

— Какая встреча отняла больше всего нервов?

— Наверное, полуфинал с Сербией. Хотя все три последние матча сложились тяжело — с «качелями», с большим отставанием наших к большому перерыву и последующими погонями. Здорово, что удалось дожать греков. Жаль, что с сербами и испанцами так не получилось.

— Сам выход в полуфинал вас не удивил?

— Меня — нет. Как и многих экспертов или руководителей в нашем баскетболе. Но понимаю, что для широкого круга болельщиков результат стал приятным сюрпризом. Все-таки, на последних Евробаскетах сборная была разобранной, отсюда — все эти провалы с невыходом из группы. Что ж, мы видим — многое изменилось. У РФБ поменялось руководство, новым людям удалось навести порядок, улучшить атмосферу, так что в команду все ребята приезжают с удовольствием. И готовы биться, не жалея сил.

— А вы? Не пожалели, что завершили карьеру в сборной?

— Честно? Нет. Мысль вернуться не посещала, — смеется Хряпа. — Эту страницу я давно перевернул. Но когда смотрю матчи команды, вспоминаю, как сам выходил на паркет в форме сборной. Заново переживаю те моменты. Приятные моменты, надо сказать.

— Слышал, как вы с партнерами по ЦСКА обсуждали ситуацию вокруг предстоящего отбора на Кубок мира-2019. ФИБА с Евролигой так и не договорились об окнах в расписании клубных турниров для матчей сборных. Что думаете обо всем об этом?

— Думаю, что игроков сделали заложниками ситуации. На которую они, кстати, при всем желании не могут повлиять. Жаль, что чиновники в двух организациях никак не могут между собой договориться, а страдать должны болельщики и баскетболисты. Хотя, надеюсь, какое-то решение будет найдено.

— А игрокам разве не проще так и сказать: «Ребята, от нас ничего не зависит, зарплату мы получаем в клубах, вот с руководства клубов и спрашивайте».

— Самый легкий вариант! Но далеко не лучший. Так ты сразу разбиваешь болельщиков и сборной, и клуба на два лагеря — тех, кто поддержит такую позицию, и кто будет против. Это серьезная ответственность. Почему игроки должны брать ее на себя? Тем более, действительно, сделать-то ничего не можешь.

— Вам-то проще, вы со сборной попрощались. Но у ЦСКА полсостава играет за национальные команды. Парни сильно переживают на этот счет?

— Пока особо не думают — сосредоточены на предстоящем сезоне и первых официальных матчах. Но что-то между собой обсуждаем. Надеемся, ФИБА с Евролигой все же договорятся. В конце концов, времени осталось немного — полтора месяца… А разрываться между двумя командами, каждая из которых для тебя очень важна, никому не хочется.

ЦИФРА

12-й сезон проведет в составе ЦСКА Виктор Хряпа. Он выступал за армейцев в 2002—2004 годах и неизменно — с 2008-го. Нынешний контракт капитана команды рассчитан до лета 2019 года.