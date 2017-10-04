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4 октября 2017, 16:55 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УНИКС голосовал против «Финала четырех» в Единой лиге ВТБ

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что голосовал против перехода на формат «Финал четырех» для выявления чемпиона в Единой лиге ВТБ.

Президент <span class=error>УНИКСа</span> Евгений <span class=error>Богачев</span> сообщил что голосовал против перехода на формат Финал четырех для выявления чемпиона в Единой лиге <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
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По его словам, прежняя система позволяла обеспечить более высокую посещаемость домашних матчей его команды.

— Кажется, только я и Андрей Ватутин из ЦСКА были против этого, — цитирует «Р-Спорт» Богачева. — Как считают другие, в «Финале четырех» проще обыграть ЦСКА, так как армейцы могут быть не в форме, с травмами и так далее. А в серии до трех-четырех побед ЦСКА с его-то «скамейкой» обыграть тяжелее. Одна игра — есть шанс победить. Но я был против.

Мне важно, чтобы ЦСКА, «Химки», «Зенит» или «Локомотив» были в Казани не меньше трех-четырех раз. Для меня это важнее, чем победа в каком-то одном матче, о которой быстро забудут. А когда ЦСКА приезжает в Казань, в «Баскет Холле» почти полные трибуны. Чем больше интересных игр, тем лучше. Поэтому я с Ватутиным был за плей-офф, а не «Финал четырех».
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