УНИКС голосовал против «Финала четырех» в Единой лиге ВТБ

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По его словам, прежняя система позволяла обеспечить более высокую посещаемость домашних матчей его команды.

— Кажется, только я и Андрей Ватутин из ЦСКА были против этого, — цитирует «Р-Спорт» Богачева. — Как считают другие, в «Финале четырех» проще обыграть ЦСКА, так как армейцы могут быть не в форме, с травмами и так далее. А в серии до трех-четырех побед ЦСКА с его-то «скамейкой» обыграть тяжелее. Одна игра — есть шанс победить. Но я был против.