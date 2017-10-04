УНИКС голосовал против «Финала четырех» в Единой лиге ВТБ
Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что голосовал против перехода на формат «Финал четырех» для выявления чемпиона в Единой лиге ВТБ.
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По его словам, прежняя система позволяла обеспечить более высокую посещаемость домашних матчей его команды.
— Кажется, только я и Андрей Ватутин из ЦСКА были против этого, — цитирует «Р-Спорт» Богачева. — Как считают другие, в «Финале четырех» проще обыграть ЦСКА, так как армейцы могут быть не в форме, с травмами и так далее. А в серии до
Мне важно, чтобы ЦСКА, «Химки», «Зенит» или «Локомотив» были в Казани не меньше
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