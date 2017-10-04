Кто нарушит гегемонию ЦСКА? Стартует новый сезон Единой лиги
В четверг матчами в Казани и Химках откроется девятый сезон Единой лиги ВТБ — международного турнира, в котором с 2014 года определяется и чемпион России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В отличие от прошлых лет, в нынешнем году состав участников лиги не претерпел изменений — за титул выйдут бороться все те же 13 команд. Девять из них представляют Россию — ЦСКА, «Химки», «Зенит», «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Нижний Новгород», «Енисей», «Автодор» и «Парма». Компанию им составляют латвийский ВЭФ, эстонский «Калев», белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанская «Астана».
ДАЛЬШЕ — С «ФИНАЛОМ ЧЕТЫРЕХ»
Но при этом заметные изменения в регламенте
Оба этих нововведения — хорошо забытое старое, и уже были в Единой лиге ранее. И очень любопытно, что против «Финала четырех» высказались три клуба, которые входят в пятерку главных претендентов на попадание в него. Понять их можно — на дистанции у более сильного клуба шансы на успех гораздо выше, чем в одном отдельно взятом матче. Выходит, это переворот «в пользу бедных», которые с большой долей вероятности не смогут пожать плоды собственного труда.
Наиболее последовательными оппонентами этой революции выступали ЦСКА и его президент Андрей Ватутин. Неудивительно, ведь многие видят в случившемся лишь попытку нарушить гегемонию московской команды на внутренней арене.
— Теперь в регулярном сезоне нет смысла, в нем не разыгрывается ничего, — сказал недавно Ватутин «Известиям». — Не существует даже нормального преимущества домашней площадки в единственном раунде
Впрочем, представители команд второго эшелона с руководителем ЦСКА могут не согласиться — теперь теоретически им легче пробиться на первый план. О борьбе за титул речь вряд ли идет, но попасть в четверку шансов точно стало больше. Сенсаций еще никто не отменял, а значит, мы можем надеяться на то, что нынешний сезон в Единой лиге будет интересным.
КТО ПРОТИВ ЦСКА?
Кстати, зато никуда не делся «Матч звезд», чья премьера с большим успехом прошла в прошлом сезоне. Уже известно, что он пройдет в Петербурге 17 февраля. И настоящих звезд на нем точно будет не меньше, чем год назад.
Например, ЦСКА, который по традиции является фаворитом всего и везде, летом подписал звездного испанского разыгрывающего Серхио Родригеса из НБА, а также центрового мадридского «Реала» Отелло Хантера. Если добавить к этому Уилла Клайберна и Лео Вестерманна, то кажется очевидным, что команда укрепилась. И о потерях Милоша Теодосича и Аарона Джексона скоро забудут.
Кто же готов бросить вызов армейцам? Прежде всего, «Химки», о чем «СЭ» уже подробно писал. Подмосковный клуб, выйдя в Евролигу, сохранил Алексея Шведа и провел масштабную селекцию. Главными персонами в этом процессе стали пятый номер драфта НБА-2012 Томас Робинсон и
Но если «Химки» сохранили российский костяк, то в «Локомотиве-Кубани» и особенно УНИКСе, провалившем прошлый сезон, команды, по сути, построили заново. В Краснодаре поверили в Джо Рэгланда, Фрэнка Элегара и Станислава Ильницкого, в Казани — в Джамара Смита, Мартиньша Мейерса и Стефана Ласме. Немного скромнее на летнем рынке выглядел удививший в прошлом сезоне «Зенит» — он
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