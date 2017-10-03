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3 октября 2017, 20:56 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Базаревич: Швед не подписал контракт в НБА, потому что хочет быть лидером

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о причинах, которые побудили лидера команды, Алексея Шведа, отказаться от возвращения в НБА.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей <span class=error>Базаревич</span> рассказал о причинах которые побудили лидера команды Алексея Шведа отказаться от возвращения в <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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«В НБА очень важно попасть в нужную ситуацию, особенно если ты не суперзвезда, коих там считаное количество. Подходящий тренер, конкуренты на твоей позиции, идёт ли в твоей команде перестройка. И ещё у них идёт постоянная ротация игроков. Там же каждый год через драфт в лигу поступает огромное количество новых талантов.

Вернёмся к Шведу. Ему предлагали ведь новый контракт, но не на выдающихся условиях. Есть теория, что Лёше следовало согласиться на небольшие деньги: в следующем году там был жуткий скачок зарплат и Швед имел все шансы подписать уже очень приличный контракт. Но тут еще вот какая история. Алексей — такой человек, что ему надо быть лидером. Он добился определённого статуса, и на меньшее ему было сложно согласиться. По тем деньгам, что ему предлагали, было ясно: роль звезды он не получит. Кому-то достаточно быть просто ролевым игроком в чемпионской команде. А кому-то для самореализации нужно что-то большее. И это даже не вопрос денег, — цитирует слова Базаревича «Российская газета».
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