Тренер БК «Зенит» Карасев заявил, что команда будет выстраиваться по ходу сезона
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Василий Карасев заявил «Р-Спорт», что команда будет выстраиваться по ходу сезона, поскольку состав в межсезонье был серьезно обновлен.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» стартует в Единой лиге ВТБ сезона-2017/18 в четверг выездным матчем с казанским УНИКСом. В предыдущем сезоне клуб из
«Команду будем выстраивать по ходу сезона, что будет непросто
«Может, у нас будут поражения, но главное — как мы будем играть. Если любой матч будет поднимать команду на ступень выше, то это будет хорошо», — продолжил собеседник агентства.
Он также рассказал, что в предстоящем сезоне перед командой будут стоять «самые высокие задачи».
«У нас не все получилось в межсезонье: ушел ряд игроков,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter