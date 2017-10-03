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3 октября 2017, 20:13 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Тренер БК «Зенит» Карасев заявил, что команда будет выстраиваться по ходу сезона

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Василий Карасев заявил «Р-Спорт», что команда будет выстраиваться по ходу сезона, поскольку состав в межсезонье был серьезно обновлен.

Главный тренер <nobr>санкт-петербургского</nobr> баскетбольного клуба Зенит Василий <span class=error>Карасев</span> заявил Р-Спорт что команда будет выстраиваться по ходу сезона поскольку состав в межсезонье был серьезно обновлен. Увеличить
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«Зенит» стартует в Единой лиге ВТБ сезона-2017/18 в четверг выездным матчем с казанским УНИКСом. В предыдущем сезоне клуб из Санкт-Петербурга дошел до полуфинала, где в пяти играх уступил подмосковным «Химкам».

«Команду будем выстраивать по ходу сезона, что будет непросто из-за серьезного обновления состава. Сейчас мы привлекаем игроков из второй команды. Надеюсь, что эта черная полоса минует, и мы шаг за шагом сможем развиваться. Сейчас необходимо пережить определенные сложности. Самое главное — биться», — сказал Карасев по телефону.

«Может, у нас будут поражения, но главное — как мы будем играть. Если любой матч будет поднимать команду на ступень выше, то это будет хорошо», — продолжил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в предстоящем сезоне перед командой будут стоять «самые высокие задачи».

«У нас не все получилось в межсезонье: ушел ряд игроков, кого-то не смогли подписать, но, думаю, мы будем брать работоспособностью, командным духом, стараясь занять место как можно выше», — отметил Карасев.
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