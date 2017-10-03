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3 октября 2017, 0:22 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ

Саратовский «Автодор» уступил итальянской «Орландине» во втором матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Орландина» уверенно контролировала ход встречи, выиграв первую, третью и четвёртую четверти, при этом минимально уступив во втором игровом отрезке. Итоговый счёт встречи — 92:59 в пользу итальянской команды.

Самым результативным в составе саратовского клуба стал Джастин Робинсон, набравший 14 очков. В составе «Орландины» 17 очков — на счету Якуба Войцеховски.

Таким образом, «Автодор» закончил свои выступления в Лиге чемпионов.
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