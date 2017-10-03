14 очков Робинсона не помогли «Автодору» победить «Орландину» в матче ЛЧ

ПБК «Астана» завершил выступление на Азиатском Кубке чемпионов с лучшим результатом за всю историю участия в состязании сильнейших клубов континента. Подробнее о борьбе в командном турнире, а также о подготовке к нему — в материале корреспондента Vesti.kz.