Новый «Зенит». И Манчини тут ни при чём

Не только в футболе, но и в баскетболе «Зенит» серьёзно обновил состав. Правда, вторым только предстоит показать, приведут ли подобные меры к попаданию в столь желанную Евролигу. Если массовая закупка аргентинцев и качественных россиян была проведена Сергеем Фурсенко с целью перестроить команду под требования итальянского специалиста и улучшить результаты, то Василию Карасёву этого не требовалось.

После успешного сезона мало кто мог предположить, что полуфиналист Единой лиги ВТБ растеряет такое количество игроков (около 80%), однако новичков пришло тоже достаточно. С чем это связано? Всё просто: у многих игроков банально закончились контракты. Тем, кому даже предлагали увеличить заработную плату, хотелось ещё больше денег, а столько клуб был не в состоянии предложить.



Не секрет, что бюджет баскетбольного «Зенита» не слишком большой. Вы правильно поняли: финансирование футбольного клуба в Петербурге несравнимо выше. Хотя, как дало понять руководство, денежные вливания постепенно будут расти.



Но деньги — не самое главное, что и подтвердил новичок «сине-бело-голубых» Евгений Воронов: «Команда не с самым большим бюджетом и не обладающая звёздным составом последние годы показывает хорошую игру. Надеюсь, когда мы все оправимся от травм и сыграемся, сможем наконец преодолеть полуфинальный рубеж. Очень рад оказаться в “Зените”, приятно приехать в Питер. Знаю, что тут отличная поддержка. В целом у меня очень положительные эмоции: хорошие игроки, тренеры, руководство. Надеюсь, этот сезон станет для нас успешным. Да, сейчас есть небольшое повреждение. Не уверен, что смогу сыграть в первом официальном матче на выезде в Казани, но в любом случае скоро буду в строю».

И всё-таки хочется уже перейти к главному — к баскетболу. Пусть и в товарищеском матче, но новая команда наконец предстала перед своими болельщиками. Если первый матч против «Енисея» скрыли от любопытных глаз за закрытыми дверями, то на вторую товарищескую встречу между командами позвали и журналистов, и болельщиков.



Что команда в Петербурге ещё сырая, стало понятно в первой же четверти. Яркое начало с преимуществом в 10 очков, а затем — неслаженные действия в обороне. И вместо того, чтобы иметь серьёзный очковоый гандикап, «Зенит» завершил первую десятиминутку в роли отыгрывающихся.



Зато дальше стало лучше. Болельщикам питерцев стоит запомнить фамилию Лапровиттола — именно этот парень будет вести новую команду вперёд. Как и свойственно защитникам, он не самого выдающегося роста, зато крайне юркий. Возможно, он ещё не в своей лучшей форме, но эпизодами выглядел более, чем солидно: два подряд трёхочковых, приправленные несколькими хорошими проходами под кольцо.

Также многого стоит ждать и от другого новичка. Похожую прыть в этом матче проявил Курич, забивший шесть очков подряд в течение минуты. А под конец разыгрались уже все зенитовцы — их превосходство над соперником стало очевидным, что переросло победу хозяев со счётом 92:79.



Сразу же после игры форвард Марко Симонович поделился своим мнением о перспективах команды: «Сегодня моя вторая игра. В этом матче мы имели проблемы, но у нас много талантливых игроков. Будем улучшать нашу игру. Да, мы уже говорили о чемпионате. Тут очень много сильных команд, одних из сильнейших в Европе. Но я люблю бороться и побеждать. У меня по-прежнему большие амбиции», — подытожил сербский легионер.