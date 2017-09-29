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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/31174952/
29 сентября 2017, 22:52 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки ногинского «Спартака» не смогли выйти в основной раунд Кубка Европы

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Баскетболистки ногинского «Спартака» проиграли по сумме двух матчей польской «Гдыне» в квалификации Кубка Европы и не смогли пробиться в основной раунд турнира.

Первая встреча команд завершилась победой польского клуба — 95:55. В ответном матче, прошедшем в пятницу в Ногинске, победил «Спартак» со счетом 79:75 (27:12, 17:21, 16:24, 19:18). В составе российского клуба Милана Сумец набрала 15 очков.

Таким образом, по сумме двух матчей в основной раунд Кубка Европы вышла «Гдыня».
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