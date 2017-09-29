Матч звезд Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдет в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Второй в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в
Санкт-Петербурге на арене «Юбилейный». Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.
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«Матч звезд пройдет в
Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел 11 февраля в Сочи — сборная российских звезд победила команду мира со счетом 131:121. Игру, которая проходила в Ледовом дворце «Большой», посетили 12 тыс. зрителей.
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