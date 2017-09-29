Матч звезд Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18 пройдет в Санкт-Петербурге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге в “Юбилейном”. Формат тот же: россияне против легионеров. А программу еще только разрабатываем», — сказал Кущенко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел 11 февраля в Сочи — сборная российских звезд победила команду мира со счетом 131:121. Игру, которая проходила в Ледовом дворце «Большой», посетили 12 тыс. зрителей.