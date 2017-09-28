Ватутин: Финал Кубка Гомельского придаст интереса стартующему сезону в России

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«Химки» обыграли столичный ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского по баскетболу, который проходил в Москве. Встреча завершилась со счетом 84:77 в пользу подмосковного клуба.

«Во-первых, хочу поздравить “Химки” с заслуженной победой, подмосковный клуб в межсезонье провел отличную работу и собрал очень боеспособный коллектив, который по составу может претендовать на выход в “Финал четырех” Евролиги, — сказал Ватутин. — Рад за Алексея Шведа, который продолжает восхищать нас своей игрой, это настоящая российская баскетбольная звезда».

Ранее турецкий клуб «Дарюшшафака» обыграл греческий «Панатинаикос» в матче за третье место. «Во-вторых, для поднятия интереса к стартующему российскому баскетбольному сезону нет ничего лучше, чем матч давних принципиальных соперников, — отметил Ватутин. — Турнир безусловно удался, Кубок Гомельского собрал три команды Евролиги, да и представитель Еврокубка “Дарюшшафака” показала отличный баскетбол, о чем я и сказал тренеру турецкого клуба Дэвиду Блатту после нашей игры. Здорово, что в Москве проводится такой турнир, который традиционно завершает нашу предсезонку».

Ватутин не стал давать никаких оценок игре ЦСКА: «Команда собралась вместе за день до полуфинала, все игроки находятся в разной степени готовности, поэтому любые комментарии на этом этапе сезона будут преждевременны. О чем-то конкретном можно будет говорить после завершения первого круга Евролиги, у нас очень много новичков, и тренерам предстоит огромная работа по построению командных взаимодействий, а самим ребятам необходимо найти правильную “химию” в раздевалке».

«Думаю, ЦСКА в игровом плане будет выглядеть иначе, чем в прежние сезоны, но только время распределит роли, поэтому сейчас всем стоит набраться терпения, присматриваясь к контурам новой команды», — сказал президент ЦСКА.