Швед увез Кубок Гомельского в Химки

МЕМОРИАЛ ГОМЕЛЬСКОГО.

ЦСКА — Химки — 77:84 (18:18, 29:22, 18:18, 12:26)

Ц: Родригес (22). Де Коло (17). Хантер (10).

Х: Гилл (23). Швед (18). Зубков (11).

Новый сезон еще не начался, а два главных российских клуба уже заняли привычные исходные позиции. В начале июня ЦСКА уже в какой-то бессчетный раз победил «Химки» в борьбе за титул чемпиона Единой лиги, достаточно уверенно взяв у извечного антагониста на внутренней арене все три матча. Прошло три месяца — и соперники уже снова сошлись в финале. Пожалуй, армейцы могли предвидеть такой исход, впервые приглашая «Химки» на Кубок Гомельского. Вот только это уже немного другой ЦСКА. И совсем другие «Химки».

ПЕРЕМЕНА МЕСТ СЛАГАЕМЫХ

Характер игры, между тем, поначалу особых изменений не претерпел. Красно-синие резво начали, и сдерживать их порыв подмосковной команде удавалось лишь на протяжении первой четверти. В самом начале второй ЦСКА совершил рывок 9:0, и на протяжении большей части матча ногу с педали газа не снимал, продолжая удерживать достаточно комфортное преимущество. «Химки» встрепенулись в начале последней 10-минутки, благодаря дальним попаданиям сократив отставание до минимума, а затем и выйдя вперед.

И показалось, что хозяева площадки были к этому несколько не готовы. Скорее всего, им не хватало как раз той самой сыгранности, о которой вспоминали многие турнире. Что таких промахов и потерь в разгар сезона ЦСКА бы не совершил. А их соперники продолжали на кураже бежать вперед — за четверть «Химки» набросали армейцам 26 очков. Две трехочковых точки за минуту до финальной сирены поставили Стефан Маркович и, конечно, Алексей Швед. Это первое за восемь лет поражение для ЦСКА на Кубке Гомельского — предыдущее команда потерпела от «Панатинаикоса» в финале в 2009-м.

— Да, у ЦСКА произошли перемены в составе, — отметил Дэвид Блатт, который выигрывал со сборной России Евробаскет-2007, а этой осенью приехал в Москву главным тренером турецкой «Дарюшафаки» — Но у них по-прежнему прекрасный тренерский штаб, подбор игроков. Опыт, победные традиции, качество игры. Так что они по-прежнему будут бороться за титулы во всех турнирах, где выступают.

Но начать с Кубка Гомельского армейцам не удалось. Который, кстати, провели без Виктора Хряпы — капитан команды подвернул ногу и следил за выступлением одноклубников с трибун домашней арены вместе с еще одним травмированным, Павлом Коробковым. Поэтому порой казалось, что ЦСКА преобразился сильнее, чем это есть на самом деле. Хотя, безусловно, перемены есть.

Снова блестящий матч провел Серхио Родригес, заслуженно признанный лучшим баскетболистом всего турнира. Испанец, как и в полуфинале, начал на скамейке, но в итоге получил больше всех игрового времени. Он умело дирижировал игрой в атаке, был полезен на своей половине площадки. Набрал 22 очка и снова делил с Нандо Де Коло полномочия главного забивалы. Уже уверенно можно сказать, что Родригес будет одной из главных звезд сезона в Евролиге и ничем не хуже Милоша Теодосича, которого заменил в команде. Впрочем, как частенько делал его предшественник, Родригес в рещающие моменты игры смазал многовато бросков, не забив даже два штрафных подряд.

Что же касается других новобранцев ЦСКА — Хантера, Клайберна, Вестерманна — то они пока впечатлили меньше. Хотя Хантер на этот раз солиднее, чем накануне, выглядел в атаке, а Клайберн, наоборот, на подборах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Khimkibasket?ref_src=twsrc%5Etfw">@Khimkibasket</a> — обладатель X Кубка Гомельского!<br><br>BC Khimki won <a href="https://twitter.com/hashtag/preseason?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#preseason</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GomelskyCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GomelskyCup</a> in a bright style!<br><br>Well done, lads! <a href="https://t.co/X95iatWvCc">pic.twitter.com/X95iatWvCc</a></p>— BC Khimki (@Khimkibasket) <a href="https://twitter.com/Khimkibasket/status/913484040925302784?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ХИМКИ» НА НОВЫЙ ЛАД

«Химки» же можно и нужно поздравить. В психологическом плане ценность этой победы, хоть и добытой в полуофициальном матче, очевидна. Команда, которую фактически заново выстраивает Георгиос Барцокас, не расклеилась по ходу долгой погони, хотя и вполне могла это сделать. Удивительно, но несмотря на восемь приобретений, сделанных в межсезонье, желто-синие не смогли выставить на эту встречу полную заявку и вынуждены были играть в 11 баскетболистов. Как уже говорилось накануне, Томас Робинсон еще не доехал до России, Малькольм Томас заканчивает восстановление от травмы, а в четверг сыграть не смог и приболевший Тайлер Ханикатт.

Армейцам на протяжении долгого времени удавалось эффективно сдерживать заднюю линию «Химок» во главе со Шведом и Марковичем, который впервые попал в кольцо лишь за шесть минут до конца игры. Команде Барцокаса пришлось искать другие методы в атаке, и, попробовав разные варианты, она нашла джокера в лице Энтони Гилла. Американского форварда в первой половине сдержать было очень трудно и именно его очки, пожалуй, помогли подмосковной команде остаться в игре. А затем включились и те, кому это положено по статусу.

И вообще, прошедшие два матча показали — несмотря на то, что игра «Химок», как и всех их соперников, еще не отшлифована до блеска, команда в будущем сезоне готова на Шведа надеяться, а сама не плошать. Помимо Марковича и Гилла, неплохо зарекомендовали себя и Джеймс Андерсон, и приехавший вместе со Шведом с Евробаскета Андрей Зубков. Вот еще Робинсон подъедет и Томас выздоровеет, и «Химки» готовы будут задать жару и в Евролиге, и на внутренней арене. По крайней мере, надеяться на это вполне стоит.

Антон БАБОШИН

из Москвы.