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28 сентября 2017, 22:15 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист ЦСКА Родригес признан MVP десятого розыгрыша Кубка Гомельского

МОСКВА, 28 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболист ЦСКА Серхио Родригес признан самым ценным игроком (MVP) десятого розыгрыша Кубка Гомельского, прошедшего в Москве.

Баскетболист ЦСКА <span class=error>Серхио</span> Родригес признан самым ценным игроком (MVP) десятого розыгрыша Кубка Гомельского прошедшего в Москве. Увеличить
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В финале турнира, в котором подмосковные «Химки» одержали победу над ЦСКА со счетом 84:77, Родригес стал самым результативным игроком в составе армейцев, набрав 22 очка.

Лучшим защитником турнира стал Алексей Швед («Химки»), лучшим форвардом был признан Энтони Гилл («Химки»). Приз лучшему тренеру получил Георгиос Барцокас («Химки»).
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Швед увез Кубок Гомельского в Химки

10-й по счету розыгрыш Кубка Гомельского завершился достаточно неожиданной победой подмосковных «Химок». Они в финале главного предсезонного турнира страны оказались сильнее выступавшего в родных стенах ЦСКА.
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