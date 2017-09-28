Баскетболист ЦСКА Родригес признан MVP десятого розыгрыша Кубка Гомельского
МОСКВА, 28 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболист ЦСКА Серхио Родригес признан самым ценным игроком (MVP) десятого розыгрыша Кубка Гомельского, прошедшего в Москве.
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В финале турнира, в котором подмосковные «Химки» одержали победу над ЦСКА со счетом 84:77, Родригес стал самым результативным игроком в составе армейцев, набрав 22 очка.
Лучшим защитником турнира стал Алексей Швед («Химки»), лучшим форвардом был признан Энтони Гилл («Химки»). Приз лучшему тренеру получил Георгиос Барцокас («Химки»).
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